Regardez depuis votre canapé : diffusez Coachella 2023 sur YouTube

YouTube et Goldenvoice ramènent le livestream Coachella. Le partenariat — annoncé mardi — apportera le Festival de musique et d’art de la vallée de Coachella à votre canapé jusqu’en 2026.

En plus de la diffusion en direct, YouTube proposera des contenus exclusifs tels que des images des coulisses avec YouTube Shorts, des listes de lecture dans YouTube Music et des produits exclusifs avec YouTube Shopping et d’autres fonctionnalités telles que le chat en direct.

La gamme Coachella 2023 comprend Mauvais lapinBjørk, Blackpink, Charlie XCX, Frank Ocean, Gorillaz et Labrinth.

Regardez le livestream les 14, 15 et 16 avril et les 21, 22 et 23 avril. YouTube dit que plus de détails sont encore à venir.

