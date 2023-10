Regardez de nombreuses Ferrari classiques créer le jam de trafic le plus cher au monde à Fiorano

C’est à nouveau ce moment de l’année où les Ferrari les plus recherchées se réunissent à la Ferrari Cavalcade Classiche en Italie, et la dernière sortie n’a pas déçu. YouTuber Varryx a capturé une grande partie de l’action de l’événement de trois jours, des superbes véhicules V8 et V12 à la nouvelle ère des hybrides V6 défendues par la Ferrari 296.

Organisé du 20 au 24 septembre, l’événement a réuni des personnalités telles que les 166MM, 212 Inter, 750 Monza, GT Berlinetta Lusso, 275 et 365 GTB4. En tant que rassemblement prestigieux, la Ferrari 250 n’était pas non plus en reste, avec le cortège de chevaux cabrés classiques parmi les Ferrari les plus chères de tous les temps.