Regardez: David Beckham assiste à la première séance d’entraînement de Lionel Messi avec l’Inter Miami

Après d’innombrables semaines de délibérations et d’anticipation, le jour est enfin arrivé lorsque l’Argentin Lionel Messi a finalement été dévoilé en tant que joueur de l’Inter Miami lors d’une cérémonie d’ouverture extravagante au stade DRV PNK de Miami dimanche.

Messi, 36 ans, a rejoint ses nouveaux coéquipiers pour la première fois sur le terrain d’entraînement de l’équipe à l’ombre du stade, avec des journalistes réunis pour couvrir un moment historique de l’histoire de la ligue.

Et même les plus grands noms du football n’en croyaient pas ses yeux et devaient le voir pour le croire, alors que le propriétaire de l’Inter Miami et ancien footballeur anglais David Beckham a assisté à la première séance d’entraînement de Lionel Messi avec l’équipe.

Messi est entré sur le terrain du Florida Blue Training Center avec ses coéquipiers et a commencé les exercices après avoir partagé un mot avec l’attaquant vénézuélien Josef Martinez.

L’ancien coéquipier de Messi au Barça, Sergio Busquets, a également participé à son premier entraînement alors que le duo a traversé une session complète avec l’équipe MLS.

Busquets et Messi ont joué ensemble pendant plus de 13 ans, apportant toutes les pièces d’argenterie possibles pour les Blaugranas au cours de leur mandat avec le club.

Le contrat de Messi le lie au club jusqu’à la fin de la saison 2025 et lui versera entre 50 et 60 millions de dollars par an. L’accord comprend également une prime à la signature et une participation dans l’équipe. Il devrait faire ses débuts dans sa nouvelle équipe vendredi contre le Mexicain Cruz Azul en Coupe des Ligues.