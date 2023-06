Regardez: Cummins produit une célébration emblématique alors que l’Australie remporte le premier test Ashes

Le premier Ashes Test entre l’Inde et l’Australie s’est avéré être un casse-tête, les deux équipes restant en lice pour remporter le concours jusqu’à la fin. Enfin, c’est un brillant partenariat entre le skipper australien Pat Cummins et le spinner Nathan Lyon qui leur a permis de poursuivre avec succès l’objectif des 281 runs. Ce qui a suivi a ensuite expliqué l’importance de la victoire car Cummins avait du mal à contrôler ses émotions après avoir réussi les points gagnants pour son équipe, prenant une avance de 1-0 dans la série de 5 matchs.

L’Angleterre s’est bien comportée lors de la 5e journée après que la pluie ait obligé le match à démarrer tard. Avec les licenciements précoces de Scott Boland, Travis Head, Cameron Green et Alex Carey, les hôtes se sont mis aux commandes, mais le défi de Cummins et Lyon est sorti du programme.

Alors que Cummins a marqué 44 points sur 73 balles, Lyon lui a offert une excellente compagnie avec 16 sur 28. Leur partenariat de 55 points pour le 9e guichet a ébranlé les espoirs de l’Angleterre de prendre les devants dans la série.

Alors que l’Australie scellait la victoire, Cummins a laissé tomber son casque et la batte pour faire le tour du terrain en guise de célébration. Il a même soulevé Lyon dans ses bras, célébrant la victoire de façon extravagante. Voici la vidéo :

Pour mettre les choses en contexte, il s’agit du score le plus élevé qui a été pourchassé par une équipe visiteuse à Edgbaston, l’Afrique du Sud poursuivant également 281 en 2008.

Dans l’ensemble, le stand de 55 points entre Cummins et Lyon était le 4e plus élevé de l’histoire du test de cricket pour le 9e guichet dans une course-poursuite réussie. La poursuite réussie de 282 points est également la 4e plus élevée d’Australie dans l’histoire des Ashes.

L’Angleterre, après avoir perdu le premier test, chercherait à rebondir dans les matches suivants.