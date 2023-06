Regardez: Cristiano Ronaldo demande hilarante au caméraman de ne pas trop zoomer sur ses rides

Cristiano Ronaldo est peut-être dans la fin de la trentaine, mais l’icône mondiale du football refuse de ralentir alors que sa frénésie de buts se poursuit, tant au niveau du club qu’au niveau international. Récemment, il est devenu le premier homme à disputer 200 matches au niveau international lorsqu’il a marqué le but vainqueur du triomphe 1-0 du Portugal contre l’Islande.

Le but était le 123e de la carrière internationale de Ronaldo. « Tellement heureux. C’est ce genre de moment auquel on ne s’attend jamais à le faire, 200 sélections. Pour moi, c’est un exploit incroyable. Bien sûr, marquer le but de la victoire, c’est encore plus spécial », a déclaré le quintuple Ballon d’Or après la rencontre.

Exerçant désormais son métier pour le club saoudien d’Al-Nassr, une vidéo du joueur de 38 ans est apparue dans laquelle on peut le voir plaisanter sur ses rides tout en demandant au caméraman de ne pas trop se concentrer sur son visage.

« Pas trop près, hein ! Trop de rides », a déclaré Ronaldo dans un échange léger avec le caméraman tout en remplissant ses fonctions de média.

L’effet de l’âge peut être visible sur son visage, mais rien n’arrête Ronaldo sur le terrain car il continue de trouver le fond du filet régulièrement.

Après sa sortie acrimonieuse de Manchester United l’année dernière, il a rejoint le club saoudien d’Al-Nassr et a marqué 14 buts en 19 apparitions pour eux jusqu’à présent.

Ronaldo ne pense pas à la retraite après avoir déclaré en 2022 qu’il espérait jouer dans la quarantaine, même s’il admet qu’il ne reste plus beaucoup d’années à sa carrière de joueur.