Un ancien camarade de classe du roi a révélé qu’il avait gardé les cheveux du nouveau monarque dans une enveloppe pendant plus de 50 ans.

Richard Kumnick a fréquenté la prestigieuse Geelong Grammar School en Australie, où le futur roi Charles a passé deux trimestres en 1966.

Le roi Charles après son accession officielle au trône Crédit : PA

Richard Kumnick montrant une mèche de cheveux du roi à la télévision

Le prince Charles de l’époque pendant son séjour à la Geelong Grammar School Crédit : Getty

Il parlait alors que Charles était officiellement nommé roi lors d’une cérémonie historique, après le décès de sa mère jeudi.

Richard affirme qu’il est entré dans un salon de coiffure juste après que Charles s’est fait couper les cheveux et a essuyé une partie des cheveux du Royal du sol en souvenir.

“Le prince Charles de l’époque attendait de se faire couper les cheveux et j’attendais que les siens soient terminés”, a-t-il déclaré à Channel Nine.

“J’ai remarqué que ses cheveux tombaient sur le sol. C’était tout à lui parce qu’il était le premier à avoir sa coupe de cheveux.

Richard a révélé qu’il “a pris une poignée de cheveux” puis l’a mis dans une enveloppe qu’il a gardée depuis.

Il a ensuite retiré un peu de cheveux en disant: “Je dois dire que c’est une couleur différente de celle des cheveux que nous voyons aujourd’hui.”

Il a poursuivi en disant que Charles était préfet lorsqu’il fréquentait l’école et qu’une fois il l’a surpris en train de fumer – sans le dire au directeur.

“C’était une pièce sombre sur le côté de nos quartiers d’habitation et j’avais une Marlboro et il est arrivé dans la chaufferie”, a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas s’il m’a appelé Kumnick ou non, mais il a dit:” Je les aurai, merci “.

“J’étais heureux que ce soit allé aussi loin, car si cela était allé plus loin, je me serais retrouvé dans le bureau de M. Hanley.”

Richard a déclaré que malgré le mal du pays au départ, le futur roi a apprécié son séjour à l’école Down Under.

“Eh bien, je sais qu’il y a réfléchi des années plus tard, disant qu’il l’aimait vraiment vraiment”, a-t-il déclaré.

Cela vient comme…

“Je pense qu’il a fini par rester plus longtemps que ce qui était finalement prévu ou initialement prévu, devrais-je dire.”

On lui a demandé si à l’époque, il pensait que son camarade de classe ferait un bon roi.

“Oh, je pense qu’il aura été dans le même vain que sa mère”, a-t-il répondu.

« Il serait parfait. Je suis un grand royaliste. Je ne pensais pas que le moment viendrait. J’ai pensé que Charles serait peut-être trop vieux.

Le roi Charles a visité l’Australie 16 fois et en 1983, il a été rejoint par la princesse Diana et William, âgé de 10 mois, lors d’une visite qui a attiré des foules immenses.

Il a également représenté la reine lors de funérailles d’État, a volé un baiser à un mannequin australien effronté et a même profité d’un plongeon à Bondi Beach.

Lors de la toute première cérémonie d’adhésion télévisée au palais St James, le nouveau roi a juré de suivre «l’exemple inspirant» de la reine.

La fanfare des Coldstream Guards et des trompettistes d’État de la Household Cavalry a ensuite joué l’hymne national.

Trois acclamations ont ensuite été données pour le nouveau monarque alors que les trompettes célébraient le nouveau règne.

De la fumée a également rempli l’air alors que 41 canons ont été tirés de Hyde Park et 62 sur la Tour de Londres dans un salut époustouflant.

Il y a également eu des salves d’artillerie au château de Cardiff, au château d’Édimbourg, à Gibraltar, à Colchester, à York, à Larkhill près de Stonehenge, aux bases navales de Devonport et de Portsmouth et à un certain nombre de stations en mer.

Charles photographié sur la plage de Bondi lors d’un voyage en Australie Crédit : Getty