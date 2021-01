Samsung lance aujourd’hui sa série Galaxy S21 et, comme le veut la tradition, les nouveaux produits phares ont reçu une nouvelle interprétation de la sonnerie «Over the Horizon». La mélodie a subi de nombreux changements depuis son introduction avec le Galaxy S II en 2011, et la variante de cette année est le reflet de ce que nous avons enduré en 2020.

La pièce a été créée et interprétée par le pianiste et compositeur Yiruma, qui voulait «donner aux utilisateurs un sentiment de confort et de familiarité». Découvrez la piste complète ci-dessous:

Samsung a également publié une courte vidéo Making of, montrant comment Yiruma a composé le nouveau morceau qui sonne réellement comme l’original, produit principalement sur un piano. «Nous voulons tous la vie normale que nous avons eue», a révélé l’artiste. Il a également opté pour un bémol pour rendre le son chaleureux et confortable, car c’est ce que nous voulons tous en ce moment: un sentiment de confort.

L’art est subjectif, nous aimerions donc savoir comment vous ressentez la nouvelle sonnerie du Galaxy S21, alors partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.

La source