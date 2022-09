Regardez comment la demande en mariage tourne terriblement mal alors que DROPS, la fille de deux ans du couple, sonne dans la mer

C’est le moment où une demande en mariage au bord de la plage a terriblement mal tourné lorsque le tout-petit du couple heureux a laissé tomber l’anneau dans la mer.

Alors que le futur fiancé Luke se mettait à genoux pour sa partenaire Stephanie à Hervey Bay, en Australie, sa fille de deux ans, Harper Jane, a arraché les bijoux de la boîte à bagues pour les passer à sa mère.

La petite Harper-Jane a sorti la bague de sa boîte pour la donner à sa mère Crédit : Caters

Cependant, elle a perdu son emprise et il est tombé dans la mer

Malheureusement, la poigne de l’enfant n’était pas assez solide et elle a tâtonné la bague, qui est tombée à travers les interstices des planches de la jetée en bois qui était censée être le site romantique des fiançailles.

Il est ensuite tombé dans la mer en contrebas alors que papa Luke se précipitait pour le sauver.

En postant un clip de l’incident sur TikTok, Luke a déclaré: “Les enfants sont rapides, beaucoup plus rapides que vous ne le pensez – je n’avais pas réalisé qu’elle l’avait attrapé.”

Les images montrent Luke plongeant courageusement pour tenter de sauver l’anneau alors que l’ami du couple peut être entendu crier que l’eau est trop peu profonde pour y sauter.

Le mari rempli d’adrénaline a depuis admis qu’il était en l’air au moment où il a entendu l’avertisseur et qu’il “a dû sacrifier le côté gauche de mon corps et [do a] étoile de mer”.

“J’ai mal à l’oreille, un peu, quand même”, ajoute-t-il.

Apparemment, ses amis avaient même plaisanté sur le fait qu’il laissait tomber l’anneau et lui avaient suggéré d’attacher une ligne de pêche autour, juste au cas où.

Heureusement, le couple a récupéré le précieux accessoire, grâce aux eaux claires de la baie d’Hervey.

Ils disent que s’il était tombé à l’eau près de la maison de la Gold Coast, il aurait disparu pour de bon.

La seule chose qui a été perdue était la civière du lobe de l’oreille de Luke, mais c’était de loin préférable à la perte de la bague.

Le couple souligne qu’ils ne blâment pas du tout la petite fille pour la chute, en disant: “Ce n’était pas la faute de Harpie.”

Stephanie a déclaré que “Luke voulait essentiellement demander à Harpie aussi, car Luke est en fait le beau-père de Harper”.

“Je m’engage envers eux tous les deux, donc j’ai senti qu’ils devraient tous les deux être présents”, a ajouté Luke.

Il a terminé en disant: “C’est juste drôle. Même si nous avions perdu (la bague), il y aurait eu de l’humour dedans – juste de la tristesse aussi.

“Cela restera dans les livres d’histoire pour nous.”

Le courageux partenaire Luke a sauté dans l’eau pour sauver l’anneau Crédit : Caters