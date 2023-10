Boston Dynamics, société leader en ingénierie et conception robotique, a intégré le modèle de langage d’IA ChatGPT dans son chien robot Spot, lui donnant la capacité de parler. Cette intégration a été démontrée dans une vidéo publiée par Boston Dynamics sur YouTube.

Dans la vidéo, Spot porte des yeux écarquillés et un petit chapeau, et parle avec une variété de personnalités différentes, y compris une personnalité « Fancy Butler ». Spot est capable de répondre aux questions de manière complète et informative, et même de bouger la bouche pour donner l’impression qu’il parle.

« Nous sommes ravis de continuer à explorer l’intersection de intelligence artificielle et la robotique. Ces deux technologies s’accordent parfaitement. Les robots constituent un moyen fantastique de « mettre à la terre » de grands modèles de fondations dans le monde réel. De la même manière, ces modèles peuvent contribuer à fournir un contexte culturel, des connaissances générales de bon sens et une flexibilité qui pourraient être utiles pour de nombreuses tâches robotiques. Par exemple, être capable d’attribuer une tâche à un robot simplement en lui parlant permettrait de réduire la courbe d’apprentissage pour l’utilisation de ces systèmes », a déclaré la société dans un article de blog. Il indique que l’intégration de ChatGPT dans Spot est une preuve de concept pour les applications robotiques des modèles fondamentaux.

Il y a un certain nombre d’avantages potentiels à donner aux robots la capacité de parler. Par exemple, les robots pourraient être utilisés pour fournir un service client, organiser des visites ou donner des cours. Les robots pourraient également être utilisés pour accompagner les personnes seules ou isolées.

