Regardez comme un yob insensé vise les flics avec FIREWORKS après la veillée pour un motard adolescent plongé dans le chaos

Un yob MINDLESS a tiré sur la police avec des feux d’artifice après qu’une veillée pour un motard adolescent ait sombré dans un chaos sans loi.

Le voyou masqué a tiré sur une camionnette de police avec un tube de mortier fumant dans chaque main tandis que d’autres coups de feu se faisaient entendre en arrière-plan.

Un yob stupide a tiré sur la police avec des feux d’artifice 1 crédit

Des coups de feu ont été tirés à plusieurs reprises près d’une camionnette et d’autres véhicules 1 crédit

La police veut attraper le voyou 1 crédit

Plusieurs feux d’artifice lumineux sont ensuite lancés et explosés au sol et dans les airs à quelques centimètres du véhicule, d’autres voitures et de maisons mitoyennes résidentielles à Coventry.

L’inspecteur-détective de la police des West Midlands, Stew Lewis, a averti: “Cela aurait si facilement pu entraîner des blessures graves.”

Huit personnes, âgées de 15 à 48 ans, ont déjà été interpellées après que des policiers ont été blessés dimanche.

Des foules immenses s’étaient rassemblées pour se souvenir de Luke Cleary, 19 ans, décédé lorsque sa moto est entrée en collision avec une voiture mercredi dernier.

La police a averti les gens d’éviter le trajet prévu, auquel les motards de tout le comté voulaient assister.

Des fusées éclairantes bleues ont été allumées sur la route et des feux d’artifice ont été lancés dans le ciel pendant la journée avant d’être dirigés vers les agents la nuit.

Des motards ont également été filmés en train de tourner en rond dans la rue et de klaxonner au moment du feu d’artifice.

Les policiers ont regardé avec des sirènes retentir avant d’emménager après l’affichage pour dégager la route.

Des fleurs et des ballons ont également été apportés à la veillée la semaine dernière pour se souvenir de Luke, que son ami Cory Ben a décrit comme toujours souriant.

Les agents avaient averti que l’événement mettrait en danger les autres usagers de la route et que les véhicules seraient saisis. Certains motards ont bloqué la route et plusieurs services de bus ont été déviés, a-t-on rapporté.

Un homme de 30 ans de Coventry a depuis été accusé de conduite dangereuse, de conduite avec disqualification et de conduite sans permis valide.

Sept autres personnes ont été libérées sous caution par la police avec des conditions strictes, notamment un couvre-feu nocturne et l’interdiction d’entrer dans la zone où les troubles ont eu lieu.

La police a également publié des photos de deux autres hommes avec qui ils souhaitent parler.

DI Lewis a ajouté: “Nous avons publié des images de feux d’artifice lancés sur des fourgons de police et dans les airs non seulement pour identifier les responsables, mais aussi pour montrer le risque réel pour les membres du public.”

Luke est décédé sur les lieux après avoir subi de graves blessures.

Au moins deux motos circulaient dans la zone depuis un certain temps avant l’accident, a indiqué la police. L’autre a quitté les lieux après l’incident.

La semaine dernière, le sergent-détective Paul Hughes a exhorté l’autre motocycliste à tendre la main, ajoutant: “Vous êtes parti alors que votre ami était en train de mourir au bord de la route.”

Le conducteur du Ford Kuga qui est entré en collision avec Luke a coopéré aux enquêtes.