Regardez comme un manoir de six chambres de 14 millions de livres brûle dans un incendie «apocalyptique» quelques mois seulement après que le propriétaire l’a acheté

C’est le moment choquant qu’un manoir de 14 millions de livres sterling au bord de l’eau à Sydney a brûlé – moins d’un an après qu’un nouveau propriétaire l’a acheté.

Construit à l’origine en 1915, le domaine de 53 820 pieds carrés aurait six chambres, un court de tennis, son propre verger et un hangar à bateaux.

Les pompiers ont déclaré que le manoir au bord de l’eau était “totalement détruit” Crédit : 9News

Le domaine a été acheté par l’un des plus grands propriétaires terriens de la région en novembre Crédit : Ray White Basse-Côte-Nord

La maison était vide à ce moment-là et les autorités enquêtent sur la cause de l’incendie Crédit : 9News

Des dizaines de pompiers se sont précipités vers le manoir du port peu avant 23 heures samedi soir après des informations faisant état d’une explosion dans l’abri d’auto.

Quatre propriétés voisines ont été évacuées alors que les pompiers luttaient pour maîtriser l’incendie.

Le témoin Wayne Rigney a déclaré à 9 News: “C’était assez apocalyptique, c’était une énorme tempête de feu et ça a fait rage pendant environ 40 à 50 minutes.”

Le manoir était inoccupé à l’époque et les autorités enquêtent actuellement sur la cause de l’incendie.

Le domaine aurait été acheté par l’un des plus grands propriétaires fonciers de la région en novembre pour la modique somme de 14 millions de livres sterling.

Dans un communiqué, le service d’incendie et de secours a déclaré que la maison avait été “totalement détruite”.

“Plus de 50 pompiers ont mis un peu moins d’une heure pour maîtriser l’incendie qui avait englouti la maison, provoquant l’effondrement du toit et d’autres parties de la maison”, a déclaré un porte-parole.

“Les équipes ont réussi à empêcher l’incendie de se propager aux propriétés voisines.

“Une équipe est restée sur place pendant la nuit pour s’assurer que l’incendie était complètement éteint et qu’il n’y avait pas de rallumages.”

Mary et Theo Rossi ont acheté la maison en 1961 avant que leurs enfants ne la vendent l’année dernière.

Mary, pionnière de la télévision et propriétaire d’une entreprise de voyages, y a vécu jusqu’à sa mort à l’âge de 95 ans l’année dernière, rapporte Daily Mail Australia.

Elle a élevé 10 enfants dans la maison avec Théo, décédé en 2010.

Leur fille Emma Rossi, 55 ans, habite à seulement 300 mètres du manoir et promenait son chien lorsqu’elle a vu la fumée.

Elle a déclaré: “Je suis rentrée à la maison, j’ai ramené le chien et je suis sortie en courant et j’ai dit à mon mari” oh mon Dieu, la maison familiale est en feu “.”

Emma a déclaré que la dernière réunion de famille à la maison avait eu lieu en décembre, alors que le contrat de vente était en cours de règlement.

“Nous étions évidemment dévastés”, a-t-elle déclaré.

“La maison a tellement de souvenirs heureux pour nous et pour la communauté au sens large, nos amis.

“C’était un lieu de rassemblement et représentait la communauté, le plaisir et la famille. C’est une perte non seulement pour nous mais pour la communauté, je pense.

“C’est plus qu’une maison familiale qui brûle.

“C’est une représentation de la famille et de ce que cela signifie.”

Edward Wright, 26 ans, qui était le soignant résidant de Mary de 2015 à 2020, a déclaré que la maison avait une vue “époustouflante”.

“C’était une maison incroyable. Il y avait un très vieux balcon en grès”, a-t-il déclaré.

“Elle avait une très grande bibliothèque – et le salon, le coin salon était une grande pièce ouverte en gros.

“Les jardins étaient également incroyables. Ils dépensaient environ 17 000 £ par an pour les jardins.”