Regardez comme Perseid Meteor Shower 2022 illumine le ciel nocturne alors que les astronomes regardent vers le ciel pour un affichage incroyable

LA pluie de météores Perséides devrait illuminer le ciel nocturne pour une troisième nuit consécutive samedi alors qu’un spectacle céleste explose au-dessus de la terre.

La pluie a culminé aux premières heures de samedi, avec jusqu’à 150 étoiles filantes traversant le ciel par heure.

Le meilleur de la pluie de météorites était visible vendredi soir et samedi matin mais ce n’est pas encore fini Crédit : Getty

Mais cela se poursuivra au cours du week-end, offrant un spectacle époustouflant aux astronomes de toute la Grande-Bretagne.

La douche est considérée comme l’une des meilleures de l’année car elle produit des météores brillants et est l’une des plus actives.

Ses étoiles filantes laissent des « sillages » distinctifs de lumière et de couleur, et les Perséides sont bien connus pour leurs extraordinaires boules de feu qui traversent le ciel nocturne plus longtemps et plus longtemps qu’un météore moyen.

L’affichage est causé par le choc de la Terre contre les débris laissés par la comète 109P/Swift-Tuttle.

Des images époustouflantes ont capturé le spectacle de lumière galactique en plein essor vendredi soir alors que la douche montrait les véritables merveilles de notre univers.

La douche tire son nom de la constellation de Persée, d’où les astronomes pensent que les météores ont éclaté.

L’Observatoire royal de Greenwich a noté qu’en 2022, la douche sera active entre le 17 et le 24 août.

Les observateurs peuvent rechercher la douche où qu’ils se trouvent, mais un ciel clair avec une pollution lumineuse minimale offre les meilleures chances d’apercevoir.

Un problème actuellement est qu’en raison de la pleine lune, les conditions ne sont pas idéales.

La pleine lune d’août est également connue sous le nom de Sturgeon Moon, du nom des tribus de pêcheurs nord-américaines puisque l’espèce est apparue en nombre au cours de ce mois.

Bien que les Britanniques puissent toujours avoir quelques aperçus s’ils gardent les yeux ouverts.

Mais tout n’est pas perdu pour les astronomes.

Saturne sera à son approche la plus proche de la Terre dimanche avec son visage entièrement éclairé par le soleil.

Il sera plus lumineux qu’à n’importe quel moment de l’année et vous pourrez le voir toute la nuit.