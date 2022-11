Regardez: Cody Gakpo marque un superbe but pour les Pays-Bas à la Coupe du monde 2022

Cody Gakpo n’arrête pas de marquer pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2022.

Premier joueur à avoir affronté deux équipes différentes dans la compétition, l’attaquant du PSV Gakpo a ouvert le score dans les cinq minutes et quatre secondes du deuxième match des Oranje contre l’Équateur – qui avait un bilan rigoureux de clean sheets avant le coup d’envoi. C’est le but le plus rapide du tournoi jusqu’à présent.

L’attaquant de 6’2 a récupéré le ballon à l’extérieur de la surface lorsque l’homme de l’Ajax Davy Klaassen – jouant le rôle de n°10 aujourd’hui – s’est accroché à un long ballon du défenseur de Manchester City Nathan Ake. Gakpo prend vie, d’abord au ballon devant la défense équatorienne et décoche un superbe tir au fond des filets.

Une grande partie de la conversation avant le début du match concernait Memphis Depay, qui, selon Louis van Gaal, ne pouvait gérer que la moitié du football, car il avait du mal à se mettre en forme.

Les Néerlandais ont eu du mal à briser le Sénégal lors du premier match sans le barcelonais, à commencer par Vincent Janssen, autrefois de Tottenham Hotspur. Gakpo a également sorti l’impasse dans ce match, les hommes de Van Gaal ayant perdu 2-0 sans avoir l’air trop convaincants.

Matthijs de Ligt s’est également retrouvé exclu pour celui-ci. L’arrière central imposant, maintenant avec le Bayern Munich après un transfert estival de la Juventus, n’a pas été convaincant contre Ismaila Sarr du Sénégal lors du premier match et a été abandonné pour le choc de l’Équateur en faveur de la cible de Manchester United Jurrien Timber à l’arrière.

Les Néerlandais devraient affronter les deuxièmes du groupe B – la poule de l’Angleterre et du Pays de Galles – s’ils sont en tête du groupe A.