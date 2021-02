Ciara et Russell Wilson obtenons personnel.

Lors d’une apparition virtuelle sur l’épisode du 12 février de Le spectacle Ellen DeGeneres, le couple de célébrités s’est associé à l’hôte invité Stephen « tWitch » Boss et Allison Holker Boss pour un jeu de « Never Have I Ever ».

Tout d’abord pour les couples: ont-ils déjà fait semblant de dormir quand leur bébé pleurait? Alors que tWitch, Allison et Russell ont tous admis qu’ils l’avaient fait, Ciara a déclaré qu’elle n’avait jamais fait cela – et a été surprise d’apprendre que son mari l’avait fait! « Bébé! » Ciara rit. « OK, la vérité vient Ellen, D’ACCORD! »

Ciara, 35 ans, et Russell, 32 ans, partagent des enfants Sienna Wilson, 3 et Gagnez Wilson, 6 mois. La chanteuse de « Level Up » est également maman d’un fils de 6 ans Futur Zahir Wilburn, qu’elle partage avec ex Avenir.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient déjà utilisé la brosse à dents de leur conjoint, Ciara, Russell, tWitch et Allison ont tous admis l’avoir fait. «J’ai l’impression que tu dois le faire, non? dit la sorcière. « C’est comme un droit de passage, il faut en quelque sorte le faire. »