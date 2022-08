Regardez Chuck Schumer parler du projet de loi climatique et fiscal de la loi sur la réduction de l’inflation

[The stream is slated to start at noon ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., doit tenir une conférence de presse vendredi sur la législation phare des démocrates pour lutter contre la réforme fiscale, les soins de santé et le changement climatique.

Schumer prendra la parole après avoir unifié le caucus démocrate autour du projet de loi en concluant un accord avec la sénatrice centriste Kyrsten Sinema, D-Arizona, un élément clé.

Le projet de loi, surnommé la loi sur la réduction de l’inflation, a été révélé à la fin du mois dernier par Schumer et le sénateur Joe Manchin, DW.V., un autre centriste qui avait fait échouer les efforts antérieurs des démocrates pour adopter un vaste programme de refonte de l’économie post-pandémique.

Le projet de loi sur la réconciliation devrait passer au Sénat ce week-end. Les démocrates espèrent l’adopter sans avoir besoin d’aucun soutien républicain dans la chambre, qui est partagée à 50-50 entre les partis et où le vice-président Kamala Harris détient le vote décisif.

