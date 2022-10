[The stream is slated to start at 08:45 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, donne une conférence de presse après la dernière décision de politique monétaire de la banque.

La BCE a annoncé jeudi une hausse de 75 points de base des taux d’intérêt – sa troisième augmentation consécutive cette année – tout en révélant de nouvelles conditions pour les banques européennes.

