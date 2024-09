Regardez Chris Martin déguisé chanter le nouveau morceau de Coldplay au bar karaoké de Las Vegas

Chris Martin était à Las Vegas ce week-end en tant qu’invité spécial du iHeartRadio Music Festival 2024, et en plus de monter sur scène à la T-Mobile Arena, le chanteur a également fait une apparition pas si incognito dans une institution locale de karaoké pour interpréter une nouvelle chanson de Coldplay.

Après son apparition sur iHeartRadio samedi, les habitants du Dino’s Lounge ont été accueillis par un Martin déguisé – dans un costume échevelé, une perruque, des lunettes et pour une raison quelconque tenant un ballon – alors qu’il montait sur scène pour chanter « All My Love », un morceau du prochain LP de Coldplay Musique de la Lune que le groupe a fait ses débuts plus tôt cet été lors d’un concert à Athènes, en Grèce.

Lors du festival de musique iHeartRadio lui-même, Martin a livré des interprétations épurées d’une poignée de tubes de Coldplay — « Yellow », « A Sky Full of Stars », « Viva la Vida », « Hymn for the Weekend » et « Something Just Like This » des Chainsmokers — et a également interprété Musique de la LuneLe dernier single de « We Pray » aux côtés de l’invitée Elyanna :

Coldplay Musique de la Luneavec le single «feelslikeimfallinginlove», arrive le 4 octobre. Le lendemain, le groupe sera l’invité musical de l’épisode animé par Nate Bargatze de Samedi soir en direct le 5 octobre. Après cela, Coldplay entamera une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande pour promouvoir son nouvel album.