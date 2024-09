Regardez Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry jouer à la « course aux bougies »

Transformers 1 Les stars Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry ont célébré la sortie de leur film avec un défi amusant.

Chris et Brian ont participé à une « course de soufflage de bougies » contre les animateurs de la chaîne YouTube australienne How Ridiculous.

Dans la vidéo, le Thor L’acteur a affronté l’animateur Derek Herron. Equipés d’extincteurs, les deux hommes ont commencé à éteindre une série de bougies sur une longue table. L’acteur, 41 ans, a même utilisé un souffleur de feuilles pour éteindre les flammes plus rapidement que son adversaire.

Lorsque le duo a atteint le bout de la table, ils ont remis les souffleurs aux membres de leur équipe, Hemsworth le passant à Henry, 42. Le feu à l’intérieur L’étoile a ensuite continué la bataille, où il a dû utiliser un pistolet à eau pour éteindre le dernier groupe.

Mais c’est le membre de l’équipe How Ridiculous qui a éteint les bougies en premier, après une compétition très serrée. Il a couru jusqu’à la dernière bougie et l’a soufflée, suivi par Brian qui a perdu de quelques secondes.

« Nous avons gagné », ont crié joyeusement les animateurs de How Ridiculous.

Chris a ensuite plaisanté en aspergeant les hôtes avec un pistolet à eau et en criant : « Noooooo ! »

La vidéo vient après Transformers 1 a été créée à New York, où Chris et Brian ont été rejoints par d’autres membres du casting, dont Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key et Steve Buscemi.