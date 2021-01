Cheyenne Floyd lance la nouvelle année en beauté.

Le vendredi 1er janvier, le Adolescent maman og La star s’est tournée vers les médias sociaux et a partagé une grande mise à jour sur sa deuxième grossesse. Avec l’aide de ses proches, Cheyenne était prête à révéler le sexe de son bébé. Roulement de tambour s’il vous plaît! La star et le petit ami de MTV Zach Davis attend un petit garçon!

« Je suis peut-être encore sous le choc d’avoir un garçon », a déclaré la personnalité de la télé-réalité sur Instagram, à côté d’une vidéo. « Le bonheur est un euphémisme pour essayer d’expliquer ce que nous ressentons. Ma famille et moi sommes ravis !! Ryder voulait un petit frère, et jure qu’elle savait tout ce temps. Je sais qu’elle va être une grande soeur incroyable. Maman et papa t’aiment et ont hâte de te rencontrer. «

La grande annonce intervient moins de trois semaines après que Cheyenne ait confirmé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle est déjà la fière maman de sa fille Ryder, 3 ans, avec son ex Cory Wharton.

« Nous sommes extrêmement bénis et honorés que ce petit nous ait choisis comme parents », a écrit Cheyenne sur Instagram lors de la première confirmation de la nouvelle. «Nous avons prié pour ce moment et nous voulions le garder aussi longtemps que possible. Les derniers mois ont changé la vie de la meilleure façon possible. Ryder est tellement excité d’être à nouveau une grande sœur et est déjà très protectrice sur mon bosse. »