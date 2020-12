Chelsea Houska est prêt à dire au revoir.

Non seulement l’épisode du mardi 29 décembre de Adolescent maman 2 marquer la finale de la saison de l’émission. Il sert également d’épisode final pour Chelsea et sa famille avant l’émission spéciale de réunion.

Dans un aperçu exclusif obtenu par E! News, la star de télé-réalité de MTV s’est ouverte sur sa décision de quitter la franchise et de se concentrer sur sa famille.

«Quelque chose me pèse ces derniers mois et je suis enfin prête à en parler devant la caméra», a-t-elle partagé avant de s’asseoir avec son mari Cole DeBoer. «J’y ai vraiment réfléchi ces derniers temps et j’ai juste l’impression de me demander si mon temps dans la série Maman ado touche à sa fin. En y réfléchissant, ce n’est certainement pas une décision facile. Je fais ça depuis que j’ai 17 ans. «

Les téléspectateurs ont ensuite commencé à regarder des scènes de l’époque de Chelsea 16 et enceinte où elle a donné naissance à son premier enfant avec son petit ami de l’époque Adam Lind. Sa fille Aubree a maintenant 10 ans.