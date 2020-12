Situé en 1927, le film suit principalement la chanteuse de blues Ma Rainey (Viola Davis) et son groupe lors d’une session d’enregistrement difficile dans un studio de Chicago. L’un de ces défis concerne les tensions qui surgissent entre Ma et son corniste entêté, Levee (Chadwick Boseman).

Dans «Anatomie d'une scène», nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui entrent dans la réalisation de scènes clés de leurs films.

Un conflit s’enflamme lorsque Levee n’interprète pas une chanson comme Ma l’exige. Dans cette vidéo, le réalisateur George C. Wolfe explique comment des personnalités conflictuelles aboutissent à un moment catastrophique et comment il a décidé où une porte spécifique, qui joue un rôle clé dans la scène, mènerait.

Lisez la critique de «Ma Rainey’s Black Bottom».

