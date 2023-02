Regardez cette vidéo virale d’un Pakistanais faisant correspondre les pas aux chansons de Hrithik Roshan

Une vidéo virale d’un Pakistanais en train de danser sur des chansons populaires de Bollywood prend d’assaut Internet. Dans le clip partagé sur Instagram, on voit l’homme danser sur les chansons de l’acteur Hrithik Roshan Bang Bang et Jai Jai Shivshankar. Ses mouvements de danse énergiques et étonnants sont devenus un succès instantané et ont fait de lui une sensation sur Internet du jour au lendemain. Les mouvements énergiques et puissants de l’homme vous accrocheront sûrement à ce clip.

Le jeune a l’air pimpant dans une kurta noire alors qu’il danse son cœur sur les chansons de Bollywood. Dans la vidéo, on peut voir l’homme danser avec enthousiasme alors qu’une foule l’entoure. On dirait qu’il se produit lors d’un mariage ou d’une cérémonie de sangeet. Dès qu’il commence à secouer sa jambe sur les chansons célèbres, la foule commence à l’acclamer.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont montré leur amour et leur appréciation dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : « Spectacle de danse incroyable. Je t’envoie tout mon amour”. Un autre a commenté: « Personne préférée. Belles étapes ». Cette personne a dit: “Jolie chorégraphie et choix de chanson”. D’autres ont commenté avec des emojis de cœur et de feu sur le post.

Plus tôt, une fille pakistanaise nommée Ayesha a régné sur la piste de danse avec son incroyable performance sur la célèbre chanson Mera Dil Ye Pukare Aaja.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici