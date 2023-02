Regardez cette vidéo réconfortante d’un marié qui surprend sa mariée avec une performance spéciale

Les vidéos romantiques ne manquent pas sur Internet. Qu’il s’agisse d’un homme qui propose à l’amour de sa vie de manière unique ou d’un marié qui surprend sa mariée avec des gestes impressionnants, de telles vidéos romantiques ne manquent jamais de gagner des cœurs sur Internet. Avec l’avènement des bobines sur Instagram, de tels actes pâteux ont vraiment reçu un coup de pouce, incitant les utilisateurs à partager leurs gestes romantiques avec le monde. Une fois de plus, Internet a fait fondre des millions de cœurs en présentant une vidéo d’un marié surprenant sa mariée avec une performance spéciale. Il y a de fortes chances que la vidéo vous oblige également à faire quelque chose de spécial pour votre bien-aimé.

On peut voir le marié dans la vidéo virale courtiser sa belle épouse, qui n’était pas au courant de cette performance. L’homme peut être vu en train de groover sur le morceau romantique viral de King, Maan Meri Jaan. Il était sous-titré: «Une performance surprise si bonne que tout le public devient votre équipe d’encouragement. C’est Varun Jethwani qui bat tout le monde dans la catégorie solo du marié romantique ! La vidéo s’ouvre en montrant le marié assis avec sa mariée dans le public, tandis que la musique de la chanson très appréciée commence en arrière-plan.

On peut voir la mariée confuse se demander ce qui va se passer. Au moment où la chanson romantique a commencé, on peut voir l’homme commencer sa performance en synchronisant les lèvres. Dans tout son amusement, on peut voir la mariée garder ses mains sur son visage, alors qu’elle exprime son étonnement. Alors que le marié se lève et monte sur scène, on peut voir sa mariée surprise devenir toute rouge et souriante d’une oreille à l’autre.

Tout en soutenant son époux, la femme peut être vue en train d’acclamer et de danser dans le public. Plusieurs utilisateurs ont commenté et affirmé que la mariée est la plus chanceuse de voir son homme la surprendre avec une performance aussi incroyable. Un utilisateur a commenté: “Toutes les filles n’ont pas autant de chance.” Un autre a commenté: “C’est mon rêve de jouer comme ça devant ma future princesse.” Un troisième utilisateur a commenté: «Ma journée, c’est tellement sain. Que Dieu bénisse les deux. Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de quatre millions de fois et a recueilli plus de 492 000 likes.

