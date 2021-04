Harmony OS 2.0 est la plate-forme interne de Huawei qui devrait être disponible d’ici juin pour les clients. Il en est déjà aux dernières étapes de développement et nous avons mis la main sur une vidéo montrant à quoi ressemble le système d’exploitation sur un Huawei Mate X2. Vérifiez-le:

Au début, il présente de nombreuses similitudes avec Android, en particulier autour de la barre de notification, de la façon dont les icônes sont regroupées et de leur apparence. Glisser n’importe où sur l’écran d’accueil amène le moteur de recherche du téléphone, et nous nous attendons à ce que Petal Search soit intégré pour les appareils mondiaux.

Le centre de contrôle peut être abaissé à partir du coin supérieur droit, tandis que les notifications sont accompagnées du même geste du côté opposé.

Les applications de démonstration sont la compréhension de Huawei du calendrier et des notes, et il semble que le nouveau système d’exploitation aura un type de widgets différent qui permettra d’appuyer longuement avec un balayage vers le haut pour fournir plus d’informations à partir de certaines applications sans les ouvrir.

Cependant, il existe encore de nombreuses inconnues. Nous nous interrogeons sur le noyau d’Harmony OS 2.0 et si l’un d’entre eux est basé sur Android – nous avons demandé à plusieurs reprises aux représentants de Huawei à ce sujet, et ils hésitent toujours à fournir une réponse simple, probablement parce que le système n’est pas entièrement prêt. et ils ne veulent pas publier de déclaration à l’avance.

Ce que nous ne savons pas non plus, c’est si ces gestes sont réservés aux tablettes et aux appareils pliables ou si nous aurons trois types de glissements vers le bas même sur les smartphones avec des écrans plus petits. Il y a beaucoup d’inconnues mais il y a un espoir que nous en apprendrons plus dans plusieurs mois.