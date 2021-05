Regardez cette vidéo comparant HarmonyOS et EMUI 11 côte à côte

Nous avons récemment vu une vidéo révélant le design et les principales caractéristiques de l’HarmonyOS de Huawei. Nous regardons maintenant un autre clip montrant une comparaison rapide de test de vitesse entre EMUI 11 et HarmonyOS 2.0. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, les applications du téléphone exécutant EMUI 11 se chargent un peu plus rapidement que HarmonyOS 2.0, mais cela peut être dû à un décalage du réseau. Il convient également de noter que la comparaison est faite entre le Developer Beta3 d’HarmonyOS 2.0 et le firmware stable d’EMUI 11, ce qui pourrait également avoir un certain impact.

En outre, EMUI 11 et HarmonyOS 2.0 fonctionnent sur différents modèles de téléphone, ce qui est encore une autre chose à prendre en compte pour les différences de temps de chargement des applications.

Dans tous les cas, nous réserverons notre jugement jusqu’à ce que nous mettions la main sur la version stable d’HarmonyOS 2.0 et que nous effectuions nous-mêmes des tests.