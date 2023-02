Regardez cette vidéo amusante d’un couple de personnes âgées qui se bat dans les rues de Mumbai

Un mariage est considéré comme l’union de deux âmes. Mais il a sa juste part de hauts et de bas. En raison de films ou de livres romantiques, nous sommes souvent soumis à un lavage de cerveau en pensant que les mariages sont parfaits et sans problème. La plupart des histoires romantiques se terminent par un heureux unisson de deux personnes, mais la réalité est que vieillir ensemble expose souvent un couple aux défauts des autres et conduit à des querelles occasionnelles. Celle-ci augmente généralement avec l’âge. La plupart du temps, ces arguments sont confinés entre les quatre murs de la maison. Mais aujourd’hui, nous allons vous montrer une vidéo hilarante d’un couple de personnes âgées qui se battent dans les rues, et leur dispute ne se limite pas uniquement à la parole. Continuer à lire.

La vidéo montre un couple âgé se battant dans les rues de Mumbai. On voit la dame crier après l’homme, un ustensile à la main. Elle essaie alors de le frapper avec, tandis que l’homme lutte pour lui retirer l’ustensile de la main. Elle fait alors des gestes pour l’attaquer avec. Alors que ce drame se déroule dans les rues, des spectateurs se sont rassemblés dans le quartier et les regardent se battre. Mais personne n’est vu intervenir ou essayer d’arrêter ce combat.

La zone exacte où tout cela se déroule n’est pas mentionnée dans la vidéo. Plusieurs utilisateurs dans la section des commentaires ont identifié l’endroit comme la célèbre confiserie MM Mithaiwala à Malad West à Mumbai. Le couple s’est peut-être disputé, mais les internautes semblent s’amuser, appréciant la vidéo et publiant des commentaires hilarants. Voici quelques-unes des réactions des utilisateurs.

C’est pourquoi je préfère toujours ne pas sortir avec ma femme, mais avec sa meilleure amie.— Dal Baati Churma Rajasthani Surma (@Dal_Bati_Curma) 4 février 2023

C’est le mariage que vous ne voyez pas dans les films KJO – Abhi (@AbhiNow_1) 5 février 2023

C’est pourquoi j’ai des problèmes de mariage— Dhruva Nayak (@Dhruv_Axom) 5 février 2023

Cette altercation rappelle des souvenirs de la fameuse bagarre au milieu de la circulation entre un couple sur la route Peddar de Mumbai en 2020. La bagarre avait fait grimper la femme sur leur voiture et avait interrompu la circulation.

