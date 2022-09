Regardez cette table de marche sauvage faire ses premiers pas

Giliam de Carpentier est un père fier. Son bébé a fait ses premiers pas.

Ce bébé est une table élégante à 12 pieds de Carpentier conçue pour se déplacer toute seule. “Il s’avère que ma table peut réellement MARCHER aussi bien que je l’espérais”, a déclaré le fabricant néerlandais. tweeté avec enthousiasme la semaine dernière accompagnée d’une vidéo. Les majuscules sont ici tout à fait appropriées, car elles soulignent le savoir-faire rarissime du meuble.

Conception, construction et assemblage de la plupart des composants terminés : il s’avère que ma table peut réellement MARCHER aussi bien que je l’espérais ! Prochaines étapes : mettre en œuvre la télécommande, connecter une batterie et ouvrir l’accélérateur… pic.twitter.com/m7l8SIAKzA — Giliam de Carpentier (@decarpentier_nl) 22 septembre 2022

La table a deux moteurs. de Carpentier les a modifiés en utilisant de petits contrôleurs informatiques Arduino pour modifier leur alimentation en électricité, en veillant à ce que les pieds de la table se déplacent en douceur et au rythme souhaité.

Il a basé ses pieds en bambou laminé sur ceux propulsant le Strandbeest, une sculpture biomécanique cinétique conçue par l’artiste hollandais Theo Jansen. de Carpentier a rendu ses pieds de table plus solides et plus stables en ajoutant une articulation supplémentaire.

Cela montre plus en détail le mécanisme des pieds de la table de marche. Donc 6 pieds, 1 manivelle et 1 moteur pour chaque extrémité de la table, puis conduisez-la comme un tank. pic.twitter.com/4c6sjESMji — Giliam de Carpentier (@decarpentier_nl) 22 septembre 2022

“Y a-t-il une forte demande pour les tables qui courent après les travailleurs ? Je sais que les entreprises essaient de mettre fin au télétravail, mais cela devient incontrôlable”, a plaisanté un Redditor en réponse au message Reddit de de Carpentier sur la table.

Alors pourquoi de Carpentier, ingénieur pour une société de jeux, a-t-il construit une table de marche ? Parce qu’il est un fabricant – et il le pourrait. de Carpentier n’a pas partagé le coût de la table, seulement que cela a pris “plus d’heures que d’argent”.

“Vraiment impressionnant”, a écrit un autre Redditor. “Je peux, cependant, faire des cauchemars ce soir en pensant à cette table qui me poursuit à grande vitesse.”

La table ambulatoire n’est pas la première à parcourir notre planète. Wouter Scheublin, un autre designer néerlandais, construit un en 2006 qui marche lorsqu’il est poussé. Il a huit pattes et tente d’imiter un mouvement de marche naturel afin de mieux s’intégrer lorsqu’il traverse des foules d’humains.

Une autre table de marche plus récente appelé Crawla peut être commandé via l’application et marcher pendant trois heures complètes avant de claquer et de claquer, “J’ai fini. De retour à une table normale.”