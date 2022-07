Regardez cette slackline et cette planche à roulettes hybrides drone-robot comme si de rien n’était

Heureusement que nous ne vivons pas dans une dystopie futuriste où des robots sensibles sont là pour nous attraper. Mais si nous l’étions, alors Leonardo serait certainement le robot le plus cool auquel nous aurions à faire face.

Leonardo, abréviation de “LEgs ONboARD drOne”, est la création de chercheurs de Caltech qui se sont inspirés en partie de la façon dont les oiseaux peuvent battre des ailes et aussi sauter et marcher avec leurs pattes. Connu sous le nom de Leo en abrégé, ce robot bipède est capable d’effectuer des mouvements délicats comme marcher sur une slackline et faire du skateboard.

Regardez notre vidéo en haut de l’histoire pour voir Leo en action, y compris comment il brouille les frontières entre les robots humains et les drones.

Capture d’écran vidéo par Amanda Kooser/CNET



“LEO est le premier robot qui utilise des jambes multi-articulations et des propulseurs à hélice pour obtenir un contrôle précis de son équilibre”, a déclaré Caltech dans un communiqué. présenté Léonard en octobre.

L’équipe de Caltech a alors publié un article sur le robot dans la revue Science Robotics. La polyvalence du Lion lui permet de faire appel à sa capacité de marche, sa capacité de vol ou une combinaison des deux selon le terrain et ses objectifs. Caltech a décrit Leo comme ayant “un équilibre étrange”.

Après avoir vu vidéos de Boston Dynamics harcelant leurs propres créations de robots, vous pourriez vous demander comment Leo réagirait. “Grâce à ses hélices, vous pouvez pousser ou pousser LEO avec beaucoup de force sans renverser le robot”, a déclaré Elena-Sorina Lupu, co-auteur de l’article.

Les chercheurs envisagent déjà des moyens de rendre Leonardo plus économe en énergie en améliorant la conception des jambes pour moins compter sur les hélices pour l’équilibre pendant la marche. L’équipe travaille également à le rendre plus autonome afin qu’il puisse évaluer son environnement et décider de la meilleure façon de s’y retrouver.

L’équipe de robotique entrevoit un avenir possible pour cette technologie sur Mars, où elle pourrait représenter une nouvelle génération de giravions. Le concept s’appuierait sur le succès de L’hélicoptère Ingenuity de la NASA. Imaginez Ingenuity avec des jambes, capable d’atterrir en toute sécurité sur un terrain accidenté. Lion, l’explorateur interplanétaire ? Ça pourrait arriver.