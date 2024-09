Regardez cette Mercedes diesel de 30 ans mourir sur l’autoroute

Qu’est-ce qui tue une vieille Mercedes-Benz W140 avec un six cylindres en ligne diesel ? Pas grand-chose, en général. Mais en enfoncer un sur l’autoroute à plein régime pendant plusieurs minutes n’aide certainement pas. Ignorer une jauge de température qui augmente est également un excellent moyen de tuer n’importe quel moteur, mais c’est tout à l’honneur de l’ancienne S 350 présentée dans cette vidéo, elle tournait toujours à la fin. Bon sang, il n’est peut-être même pas vraiment mort.

Mais ça fait vraiment mal. La fin de ce clip de TopSpeedGermany sur YouTube montre un nuage malsain s’échappant du compartiment moteur, mais pas avant qu’il propulse une Mercedes-Benz S 1994 de 350 à 115 mph sur l’autoroute à grande vitesse. Il s’agit de la vitesse maximale de la voiture, elle doit donc avoir encore en jeu au moins une partie de ses 149 chevaux d’origine. Cependant, la vitesse de pointe apparaît dans une descente après une très longue course d’accélération. A condition que le conducteur soit effectivement à plein régime en entrant sur l’autoroute, on calcule 17 secondes pour accélérer à 100 km/h… à partir de 60. La Merc diesel n’a jamais été un démon de la vitesse, mais elle est extrêmement lente.

Autant que nous sachions, l’accélérateur reste bloqué pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que nous voyions enfin 185 km/h (115 mph) sur le compteur de vitesse. Le moteur est maintenu près du régime maximum pendant près d’une minute lorsque des volutes de fumée commencent à apparaître. Gardez un œil sur la jauge de température, située à gauche du compteur de vitesse. Il augmente régulièrement tout au long de la course, atteignant son maximum juste au moment où le spectacle de fumée commence, moment auquel le conducteur se lève. C’est également à ce moment-là que l’on voit le voyant du liquide de refroidissement s’allumer sur le tableau de bord.

La qualité sonore n’est pas assez bonne pour écouter des cliquetis spécifiques, mais le moteur tourne toujours lorsque le conducteur s’arrête après avoir quitté l’autoroute. Et la fumée que nous voyons ressemble à de la vapeur, la panne pourrait donc être quelque chose d’aussi simple qu’un tuyau de liquide de refroidissement cassé. Cependant, vu le pic de température et l’utilisation intensive qui ont conduit à la panne, nous soupçonnons que quelque chose de plus grave s’est produit à l’intérieur du moulin.

Voici donc un bon conseil. Si vous partez pour une course de vitesse dans une vieille voiture sur une autoroute sans restriction, c’est probablement une bonne idée de garder un œil sur les jauges.