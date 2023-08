Regardez cet expert bander un colibri à gorge rubis dans la paume de sa main

Nouvelles

Durée 2:09

Vous verrez peut-être quelques-uns des plus petits visiteurs de Windsor à cette période de l’année. Colibris – plus précisément les colibris à gorge rubis. Il y en a beaucoup qui migrent dans la région en ce moment, et le bagueur de colibris certifié Bob Hall-Brooks se met au travail pour « baguer » les colibris pour suivre leurs mouvements et recueillir des informations. Hall-Brooks, président de l’Ontario Bird Banding Association, emmène Mike Evans de la CBC avec lui.