Regardez ces films pour seulement 5 $ dans les cinémas pendant le Mois de l’histoire des Noirs

Avez-vous manqué de voir The Woman King ou Panthère noire : Wakanda pour toujours dans les théâtres? Cette chaîne de salles de cinéma permet de rattraper si facilement les films manqués ou de revoir vos films préférés à prix réduit. Pendant Le mois de l’histoire noireAMC Theatres célèbre les cinéastes et acteurs noirs en donnant aux fans une chance de revoir certains favoris récents sur grand écran.

Du 3 février au 2 mars, les clients auront la chance de regarder une poignée de films pour seulement 5 $ par billet dans le cadre de la promotion Black History Month d’AMC. Chaque semaine de février, AMC fera tourner un nouveau film dans les 200 cinémas participants.

Voici le programme :

Jusqu’au 3-9 février

Dévotion du 10 au 16 février

La femme roi du 17 au 23 février

Black Panther: Wakanda Forever du 24 février au 2 mars

La promotion vise à mettre en lumière les histoires de cinéastes et d’acteurs noirs. Un groupe d’employés internes à AMC a proposé le plan, selon Variété.

“Cette initiative de programmation, qui s’aligne parfaitement sur la programmation inclusive d’AMC, est issue du Council on the AMC African American Experience, un groupe interne d’associés qui renforce la culture d’AMC en définissant des opportunités d’embrasser la diversité, de diriger avec équité et impartialité, et de créer un plus environnement de travail inclusif”, a déclaré Elizabeth Frank, vice-présidente exécutive de la programmation mondiale d’AMC, à Variety.