Regardez ces bêtisiers hilarants dans les coulisses de “Stranger Things”

Temps avec le Choses étranges Le casting est toujours le bienvenu, surtout lorsque les acteurs rigolent de manière hilarante ou rigolent dans des moments non scénarisés.

C’est exactement ce que nous avons eu samedi, lorsque Netflix a dévoilé les bêtisiers de la saison 4 de Stranger Things. événement Tudum du service de streamingqui apporte des nouvelles sur les émissions, les films et les jeux Netflix.

L’acteur de Mike, Finn Wolfhard, lance un accent. Maya Hawke et Joe Keery, qui jouent Robin et Steve, disent le mot “fous” dans les deux sens. Joseph Quinn, agissant en tant que nouveau venu bien-aimé Eddie, tombe sur ce qui ressemble à une fausse racine d’arbre exposée.

“Je suppose que nous avons réveillé Vecna”, dit Quinn.

Voir la bobine ci-dessous, qui présente également le personnage de rupture de Jamie Campbell Bower en costume de méchant susmentionné.

En plus de Stranger Things, l’événement Tudum de cette année a mis à jour les fans sur des émissions telles que Bridgerton, Le sorceleurHeartstopper, Outer Banks, Elite, Squid Game et La Couronne. La programmation comprenait également des films Enola Holmes 2Glass Onion: A Knives Out Mystery, Extraction 2 et The School for Good and Evil.

La quatrième saison de Stranger Things a débuté en deux parties et s’est terminée le 1er juillet. Elle a amené de nouveaux membres de la distribution Bower, Quinn, Grace Van Dien (Chrissy), Tom Wlaschiha (Enzo) et Eduardo Franco (Argyle).

Bien sûr, il comprenait également des piliers comme Keery, Hawke, Wolfhard, Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce) et David Harbour (Hopper).