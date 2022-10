Regardez ces bébés moustiques lancer leur tête comme des harpons pour piéger leurs proies

Comme ça arrive7:05Les bébés moustiques lancent leur tête comme des harpons pour piéger leurs proies

Quand vous pensez aux chasseurs les plus meurtriers de la nature, les larves de moustiques ne vous viennent probablement pas à l’esprit.

Mais de nouvelles images à la pointe de la technologie capturent les bébés suceurs de sang en utilisant des techniques de chasse sophistiquées pour piéger et dévorer d’autres insectes.

“J’ai utilisé le mot à couper le souffle, époustouflant”, a déclaré Bob Hancock, biologiste à la Metropolitan State University de Denver, à propos des images.

“Ce sont en quelque sorte des prédateurs embusqués, en ce sens que si une autre larve de moustique vient se tortiller à proximité, cela se produit – et cela se produit rapidement”, a-t-il déclaré. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Hancock est l’auteur principal d’une étude examinant ces techniques de chasse, que lui et ses collègues ont documentée pour la première fois. Leurs découvertes ont été publié cette semaine dans les Annals of the Entomological Society of America .

Têtes de harpon et queues enroulées

Les scientifiques savent depuis longtemps que les larves de moustiques chassent d’autres insectes, généralement d’autres bébés moustiques.

Mais ils sont si petits, et cela se produit si rapidement, que les chercheurs n’ont jamais pu observer le phénomène en détail – jusqu’à présent.

L’équipe a filmé les minuscules tueurs au ralenti sous un microscope dans un processus appelé microcinématographie.

Ce qu’ils ont vu les a époustouflés, a déclaré Hancock.

REGARDER | Les larves de moustiques chassent en utilisant le “mécanisme de lancement de la tête”: Le bébé moustique chasse avec sa tête de harpon Sous sa forme larvaire, le Psorophora ciliata — un type de moustique — lance sa tête comme un harpon pour capturer et dévorer sa proie. (Université d’État métropolitaine de Denver)

Deux espèces — Toxorhynchites amboinensis et Psorophora ciliata – “lancent leur tête, littéralement, à partir de leur corps”, comme un harpon vers leur proie, a déclaré Hancock.

“Et pendant qu’ils font cela, leurs pièces buccales sont béantes et ils serrent la proie, et c’est fini rapidement parce qu’ils finissent par l’enfoncer dans leur corps”, a déclaré Hancock.

Une autre espèce — Sabethes cyaneus – enroule son long corps vers sa proie sans méfiance, l’attrape avec sa queue, puis la fourre rapidement dans sa bouche.

“Nous n’avons jamais vu l’une ou l’autre de ces méthodes démontrées auparavant en aucune circonstance”, a déclaré Hancock.

REGARDER | La larve de moustique tue sa proie avec sa queue : Un bébé moustique attrape sa proie lors d’une embuscade Sous sa forme larvaire, le Sabethes cyaneus – un type de moustique – arque son torse pour ramasser sa proie et la manger. (Université d’État métropolitaine de Denver)

Daniel Peach, un entomologiste de l’Université de la Colombie-Britannique qui n’a pas participé à l’étude, affirme que la plupart des moustiques sous leur forme larvaire sont des détritivores, ce qui signifie qu’ils “filtrent” les détritus à proximité, aspirant les matériaux en décomposition et les micro-organismes.

Que certaines espèces aient évolué pour chasser en tant que larves, dit-il, est “vraiment chouette”.

“Je pense que cette recherche met en évidence que les moustiques ne sont pas monolithiques, chaque espèce est unique et a une niche différente, y compris au stade larvaire”, a-t-il déclaré dans un e-mail à CBC.

“Je pense que c’est un travail très cool qui présente des comportements intéressants de moustiques qui sont relativement négligés. Les prédateurs aquatiques, des requins aux insectes, sont confrontés à des défis uniques dans la façon dont ils capturent leurs proies, et il est fascinant d’en savoir plus sur la façon dont les larves de moustiques prédateurs le font. .”

“Magnifiques” moustiques fascinants

Pour Hancock, les images sont l’aboutissement de décennies de recherche.

Il a d’abord été fasciné par la façon dont les bébés moustiques chassent lorsqu’il était étudiant à l’Ohio State University. Son professeur en a sorti quelques Toxorhynchites amboinensis larves, ainsi que quelques larves proies dans de petits récipients, pour que la classe puisse les observer.

“Et il a dit: ‘Obtenez un microscope et voyez si vous pouvez comprendre comment ils capturent leurs proies.’ Et nous l’avons tous fait”, a déclaré Hancock.

Mais tout s’est passé si vite – environ 15 millisecondes, pour être exact – que cela ressemblait à un flou. Tout ce que les élèves pouvaient vraiment voir, c’était les moustiques qui mangeaient leur proie après l’avoir attrapée.

Bob Hancock, professeur de biologie à la Metropolitan State University de Denver, affirme que son intérêt pour les moustiques est à la fois scientifique et artistique. (Alyson McClaran/MSU Denver)

Depuis lors, Hancock dit qu’il est devenu de plus en plus obsédé par les moustiques.

“Je ne pouvais pas détacher mes yeux de ces moustiques. Ils sont magnifiques”, a-t-il déclaré. “Ils me parviennent toujours de cette façon. Et donc mes recherches ont presque été esthétiques, sinon artistiques.”

Certains jours, il dit qu’il se sent autant comme un artiste que comme un scientifique. Il est surtout attiré par les couleurs intenses de ses sujets.

“J’ai ceci – c’est presque une dépendance – à l’irisation, comme de très belles couleurs métalliques”, a-t-il déclaré. “Et deux des stars de cet article et de ces vidéos, à l’âge adulte, ont de belles écailles irisées.”

Sabethes cyaneusen particulier, est bleu vif et argenté.

“Cela ressemble à une voiture de sport”, a déclaré Hancock.

Hancock dit que la Sabethes cyaneus, avec ses couleurs bleues et argentées irisées, “ressemble à une voiture de sport”. (Katie Custer/Université métropolitaine d’État de Denver)

Le biologiste est ravi de voir quelles autres merveilles sur la microcinématographique des moustiques dévoileront.

Déjà, il dit que lui et ses collègues utilisent la technologie pour observer comment les moustiques adultes pondent des œufs dans les trous des arbres – ce qu’ils font “par une action de catapulte”.

“Ils font des choses folles en tant que prédateurs. Ils font des choses folles en tant qu’adultes”, a déclaré Hancock.