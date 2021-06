Regardez ces 15 titres avant qu’ils ne quittent Netflix ce mois-ci

Ce mois-ci, Netflix aux États-Unis fait ses adieux à trois séries télévisées cultes préférées, il est donc peut-être temps pour une dernière frénésie. De plus, l’une des émissions les plus influentes de l’histoire quitte le service, ainsi qu’un assortiment de friandises familiales, de drames indépendants et de classiques du crime cités. (Les dates reflètent le dernier jour où un titre est disponible.)



« Hannibal »: Saisons 1-3 (4 juin) Cela n’aurait absolument pas dû fonctionner. L’adaptation cinématographique de « Le silence des agneaux » de Thomas Harris avait déjà donné naissance à des films et à des livres préquels et consécutifs, dont aucun n’a fait grand bruit, lorsque NBC a lancé cette série de préquelles en 2013. Il n’y avait aucune raison de s’attendre à un résultat différent. cette fois-ci, surtout compte tenu des limites de la télévision en réseau. Et pourtant il a fait travail, en grande partie grâce au style distinctif du cerveau de la série Bryan Fuller («Pushing Daisies») et aux riches performances de son casting stellaire, dont Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Gillian Anderson et (surtout) Mads Mikkelsen, délicieusement baroque dans le rôle-titre. Vous n’aurez pas le temps de vous gaver pendant les trois saisons, mais cela vaut la peine de vérifier ce que vous pouvez pendant que vous le pouvez. Diffusez-le ici « À la recherche de Bobby Fischer » (6 juin) Dix-sept ans avant que l’adaptation en série de « The Queen’s Gambit » par Netflix ne provoque un engouement pour les échecs à l’échelle nationale, l’écrivain et réalisateur Steven Zaillian (un oscarisé pour son scénario « La liste de Schindler ») a prouvé que le jeu pouvait en effet être un sport de spectateur passionnant et émotionnel. Il raconte aussi l’histoire d’un prodige : Joshua Waitzkin, qui passe avec aisance des matchs de « speed chess » à Washington Square Park aux tournois nationaux alors que ses parents (Joe Mantegna et Joan Allen) essaient de garder ses petits pieds sur terre. Basé sur les mémoires du père de Waitzkin, ce drame puissant fournit les intérêts d’enracinement et les surprises de dernière minute d’un film sportif négligé, mais il aborde également des questions universelles sur la parentalité d’un enfant talentueux. Diffusez-le ici

‘Portlandia’: Saisons 1-8 (9 juin) Pendant huit saisons glorieusement particulières, les anciens de «Saturday Night Live» Fred Armisen et Carrie Brownstein de Sleater-Kinney (avec leur co-créateur et réalisateur Jonathan Krisel) ont conçu une satire délicieuse – et parfois coupante – de la vie contemporaine et de l’éthique hipster, se déroulant dans une vision (légèrement) exagérée de Portland, Oregon. La série basée sur des vignettes témoigne avant tout de la polyvalence de ses stars : Armisen et Brownstein jouent la plupart des rôles clés de la série. Et l’écriture, bien que très drôle, est aussi discrètement nuancée. Armisen et Brownstein aiment clairement leurs personnages, et ils les écrivent et les jouent avec affection sans les laisser s’en tirer pour leur insupportabilité occasionnelle. Diffusez-le ici

« Femmes du XXe siècle » (27 juin) L’écrivain et réalisateur Mike Mills (« Débutants ») a basé cette histoire de passage à l’âge adulte en 2016 sur sa propre adolescence et sur la mère célibataire qui l’a élevé. Dans son film, c’est Dorothea (une magnifique Annette Bening), qui loue les chambres d’amis de leur grande maison délabrée à William, un beau menuisier (Billy Crudup), et à Abbie, une jeune photographe branchée (Greta Gerwig). Espérant élever son fils adolescent en un jeune homme sensible, elle demande à Abbie et à la meilleure amie de son fils, Julie (Elle Fanning), de lui donner un coup de main. Le cadre de la fin des années 1970 ouvre la voie à la nostalgie, et le cadre ensoleillé de la Californie du Sud promet de nombreuses bonnes vibrations. Mais Mills n’est pas intéressé par ce qui s’est passé avant ; c’est un calcul noueux et compliqué. Diffusez-le ici ‘Tales of the City’: Saison 1 (27 juin) Les adaptations télévisées de la série richement texturée d’Armistead Maupin de romans se déroulant à San Francisco sont apparues sur une variété de réseaux pendant plus de deux décennies, plus récemment avec le renouveau de Netflix en 2019. Mais tout a commencé avec cette mini-série de 1993, dans laquelle Mary Ann Singleton (Laura Linney) déménage à San Francisco à l’été 1976. Elle n’est que l’un des nombreux personnages fascinants de la tapisserie de Maupin de la vie dans une période vibrante, bien que . Olympia Dukakis, Barbara Garrick, Mary Kay Place, Ian McKellen, Janeane Garofalo et Chloe Webb font partie de la distribution de l’ensemble. Diffusez-le ici « Un pont trop loin » (30 juin) Cette épopée de la Seconde Guerre mondiale de 1977 de Richard Attenborough est comme un who’s who des stars des années 70 : Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Elliot Gould, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Ryan O’Neal, Robert Redford et Liv Ullmann se présentent tous, et même si peu d’entre eux partagent des scènes, il est toujours amusant de se délecter de la puissance de la célébrité cinématographique exposée. Connery profite au maximum de son temps en tant que major de la division aéroportée britannique qui se rend compte que la mission apparemment écrasante pourrait ne pas réussir. Mais Hopkins vole tranquillement plusieurs scènes en tant que commandant de gentleman dont les manières interfèrent parfois avec sa mission. Diffusez-le ici ‘Bonnie et Clyde’ (30 juin) « Voici Miss Bonnie Parker, et je suis Clyde Barrow », dit Warren Beatty. « Nous braquons des banques. Et c’est ce qu’ils ont fait, partout aux États-Unis pendant la Grande Dépression, alors que le désespoir de l’époque les a transformés de criminels de droit commun en héros populaires. Ce drame policier de 1967 d’Arthur Penn a poussé cette mythologie encore plus loin, remplissant les rôles-titres de stars de cinéma glamour (Faye Dunaway joue Bonnie) et racontant leur histoire avec un style et une malléabilité morale empruntés au cinéma d’art européen. Les résultats ont changé le cinéma américain, donnant naissance à un nouveau mouvement d’anti-héros compliqués et d’expérimentation cinématographique. Diffusez-le ici

'Nuageux avec une chance de boulettes de viande' (30 juin) Phil Lord et Christopher Miller, dont les crédits suivants incluent « The Lego Movie » et « Spider-Man: Into the Spider-Verse », ont fait leurs débuts avec cette adaptation animée délicieusement idiote du mince livre pour enfants de 1978 de Judi et Ron Barrett. Bill Hader prête sa voix à Flint Lockwood, un jeune inventeur ambitieux qui met au point une technologie pour transformer l'eau en nourriture – et est ainsi capable de faire pleuvoir des hamburgers, des glaces et (oui) des boulettes de viande du ciel de sa communauté insulaire. Lord et Miller exploitent la prémisse de toutes ses possibilités gourmandes, tout en racontant sournoisement une histoire réconfortante sur la recherche du succès, la vie avec l'échec et la recherche d'une famille et d'amis qui vous accepteront de toute façon. Diffusez-le ici

« Crazy, Stupid, Love » (30 juin) Avant de danser à travers Los Angeles dans « La La Land », Ryan Gosling et Emma Stone se sont associés en tant que futurs partenaires romantiques dans cette comédie romantique agréable des réalisateurs Glenn Ficarra et John Requa. Gosling et Stone ne sont même pas les personnages principaux ici – le point focal ostensible du film est le divorce de Cal (Steve Carell) et Emily (Julianne Moore), et leurs tentatives ratées de retourner à la piscine de rencontres. Mais Gosling et Stone ont une chimie si facile et une chaleur désinvolte que leur deuxième histoire devient l’élément le plus mémorable du film et une promesse juteuse de choses à venir. Diffusez-le ici ‘Fiddler sur le toit’ (30 juin) L’une des comédies musicales les plus anciennes de l’histoire de Broadway a reçu le traitement de luxe sur grand écran en 1971, avec Chaim Topol dans le rôle principal de Tevye, un laitier juif soucieux de la tradition qui doit faire face à des temps changeants alors que ses filles approchent de l’âge du mariage. Le réalisateur Norman Jewison met en scène les numéros musicaux avec énergie et verve, et ils restent inoubliables : la mise en scène « Tradition », le clin d’œil des filles « Matchmaker, Matchmaker », la complainte de Tevye « Si j’étais un homme riche . » Mais Jewison reste fidèle aux courants sous-jacents tragiques du conte, équilibrant les tons changeants avec grâce et délicatesse. Diffusez-le ici