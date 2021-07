Regardez ces 11 titres avant qu’ils ne quittent Netflix ce mois-ci

Que feriez-vous si vos bons amis – des personnes que vous connaissez depuis des années, en qui vous avez confiance et que vous aimez – rejoignaient une secte ? Comment réagiriez-vous s’ils vous accueillaient dans leur maison, vous asseyaient dans leur salon et commençaient à expliquer de force pourquoi vous devriez vous joindre à vous aussi ? Telle est la question au cœur de ce thriller captivant de la réalisatrice Karyn Kusama (« Girlfight »), dans lequel un jeune homme (Logan Marshall-Green) est invité chez son ex-femme (Tammy Blanchard) pour des retrouvailles et dîner qui prend une tournure résolument sombre. Les éléments du thriller sont tranchants, mais son énigme centrale provocante – Comment communiquer avec des amis qui ont apparemment perdu le contact avec la réalité ? – n’est devenu que plus pointu au cours des années depuis sa sortie début 2016.

Meryl Streep a décroché son troisième Oscar pour ce portrait de 2011 de l’ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher, et c’est une transformation étonnante. (L’équipe de maquillage du film a également remporté des Oscars pour leur travail). Mais la performance de Streep n’est pas une simple usurpation d’identité ; elle creuse profondément la personnalité compliquée de la femme d’État conservatrice et les incohérences (certains pourraient dire les hypocrisies) qu’elle personnifiait. Le scénario structuré de manière inventive d’Abi Morgan abandonne la construction attendue du berceau à la tombe, dramatisant à la place sa vie dans une série de flashbacks inspirés à la fois de son chagrin et de la maladie d’Alzheimer. Jim Broadbent est chaleureux et gagnant comme son mari.

Le 49e long métrage d’animation de Disney était également le premier avec une « princesse Disney » afro-américaine – un geste attendu depuis longtemps mais néanmoins bienvenu. Ce n’était pas seulement une altération de surface ; les réalisateurs Ron Clements et John Musker ont adapté le conte de fées classique pour enfants « The Frog Prince » à la Nouvelle-Orléans des années 1920, tirant pleinement parti de la culture Bayou avec des chansons mémorables de style ragtime (par Randy Newman) et de délicieuses mises à jour de l’histoire originale . Anika Noni Rose exprime Tiana, une serveuse et chef dont le rêve de posséder son propre restaurant est interrompu par le sort d’un sorcier qui la transforme – et son prétendant en perspective, un prince qui aime s’amuser – en grenouilles. Oprah Winfrey, John Goodman, Keith David et Terrence Howard sont les points forts de l’impressionnante distribution de voix.

« Les Croods » (28 juillet)

L’une des dernières familles préhistoriques restantes voit ses méthodes de survie – et donc tout son mode de vie – remises en question dans cette comédie animée fringante et amusante. Nicolas Cage, un acteur si expressif sur le plan de l’opéra qu’il est choquant qu’il n’ait pas fait de travail plus animé, est à la fois amusant et empathique en tant que patriarche de la famille Crood, qui fera tout son possible pour protéger sa famille; Emma Stone est un contrepoint délicieux en tant que sa fille adolescente, qui, comme la plupart des adolescents rebelles, cherche juste à briser l’ennui. Ryan Reynolds, Catherine Keener et Clark Duke charment dans les seconds rôles, mais le voleur de scène est Cloris Leachman, hilarant en tant que grand-mère féroce de la famille.

Diffusez-le ici

« Spotlight » (30 juillet)

Le lauréat de l’Oscar du meilleur film de 2015 est une chronique de style « Tous les hommes du président » du journalisme d’investigation dans sa forme la plus urgente. Racontant l’histoire vraie de la façon dont l’équipe du Boston Globe a mis au jour des abus sexuels généralisés commis par des prêtres catholiques, le réalisateur Tom McCarthy se concentre sur les rouages ​​du journalisme – comment chaque astuce et victime isolée en mène à une autre, et une autre, et une autre. Une distribution d’ensemble sans faille (dont Michael Keaton, John Slattery, Liev Schreiber, Stanley Tucci et les nominés aux Oscars Mark Ruffalo et Rachel McAdams) couvre toute la gamme émotionnelle, de sceptique et prudent à fougueux et passionné; les résultats sont saisissants, intelligents et puissants.

Diffusez-le ici