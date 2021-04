Ce mois-ci, Netflix aux États-Unis fait ses adieux (temporairement, on l’espère) à certains de ses meilleurs titres, dont les classiques contemporains de Bong Joon Ho, Todd Haynes, Oliver Stone et Quentin Tarantino. Mais nous vous recommandons également d’attraper une poignée de titres moins vus avant qu’ils ne disparaissent, y compris un drame musical des années 60 avec un avantage et une extravagance d’action avec un culte croissant. (Les dates reflètent le dernier jour où un titre est disponible.)

‘Eddie Murphy: Delirious’ (14 avril)

Murphy était une sensation de «Saturday Night Live», la star de deux films à succès («48 heures» et «Trading Places») et tout de 22 ans quand il a tourné cette émission spéciale de 70 minutes en 1983. Son offre l’âge est à bien des égards un atout – le spectacle grésille avec l’électricité d’un artiste qui, à bien des égards, ressemblait moins à un comédien qu’à une rock star – bien que sa perspective immature sur certaines questions puisse rendre certaines sections difficiles à digérer pour le public contemporain. . (Murphy s’est excusé pour le matériel homophobe de la spéciale.) Mais ces éléments sont éphémères et les classiques (y compris ses impressions de James Brown et Stevie Wonder, et ses souvenirs d’enfance de barbecues et de «mères qui lancent des chaussures») sont plus amusants que jamais .

‘Carol’ (19 avril)

Lorsque Todd Haynes s’est attaché à diriger cette adaptation du roman de Patricia Highsmith de 1952 «Le prix du sel», certains se sont demandé si le cinéaste idiosyncratique commençait à se répéter: N’avait-il pas déjà mis son empreinte sur le mélodrame des années 1950 avec «Far From Heaven» ? Mais Haynes préparait quelque chose de tout à fait différent ici, abandonnant les hommages de Douglas Sirk et la cinématographie richement saturée pour quelque chose de plus proche de l’esprit beatnik de son cadre de Greenwich Village. Cate Blanchett et Rooney Mara ont toutes deux été nominées aux Oscars pour leur travail en tant que deux femmes – une riche et dans la quarantaine, une bohème et dans la vingtaine – dont l’attirance mutuelle souligne leur incapacité à être qui elles sont «censées» être. leurs cercles sociaux.