Contrairement à toutes les autres planètes rocheuses du système solaire, la surface de la Terre est un puzzle géant dont les pièces sont constamment en mouvement. Chaque pièce du puzzle est une plaque tectonique, d’énormes tartines faites de la croûte de la planète et une tranche rigide du manteau sous-jacent, squidgy-mais-solide. Ces plaques se déplacent à la même vitesse que vos ongles poussent, se cognent, glissent les uns à côté des autres et tombent les unes sous les autres et les unes sur les autres – et ce faisant, elles sculptent le visage du monde.

Il y a un demi-siècle, la théorie de la tectonique des plaques venait d’être acceptée par une communauté scientifique initialement sceptique. La science en était à ses débuts. Maintenant, comme indiqué dans un récent numéro de la revue Avis sur Earth-Science, les scientifiques sont capables de recréer avec précision les voyages des plaques tectoniques de la Terre au cours du dernier milliard d’années de son histoire.

Les simulations informatiques plus anciennes avaient tendance à recréer les mouvements des continents seuls, les montrant à la dérive sur un fond d’océan bleu non dynamique comme des croûtons se balançant dans la soupe. Cette fois-ci, les scientifiques ont essayé une nouvelle approche. Ils ont combiné des données magnétiques, qui révèlent les positions des roches par rapport aux pôles magnétiques il y a des millions d’années, avec des données géologiques décrivant comment les plaques interagissent le long de leurs limites. Le résultat est une simulation haute fidélité, qui modélise la migration de plaques tectoniques entières – continents, océans et tout – montrant comment elles fraternisent les unes avec les autres avec une précision remarquable.

Au cours de la dernière décennie, des reconstructions tectoniques des plaques tout aussi minutieuses ont été effectuées, mais seulement pour des fenêtres limitées de temps géologique. C’est la première fois que ce type de reconstruction tectonique des plaques à part entière est assemblé pour un cinquième ininterrompu de l’histoire de la Terre.