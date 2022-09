“Regardez, ce sont nos garçons” : les troupes ukrainiennes conduisent des chars russes sur une nouvelle ligne de front

De la fenêtre de sa chambre, Liza Udovik, 26 ans, a une vue de l’autre côté, là où les Russes se sont repliés. Le son des tirs sortants des Ukrainiens a secoué son appartement ces derniers jours, lorsque l’armée ukrainienne s’est installée à Kupiansk et que la ville est devenue un champ de bataille. Des chars et des véhicules blindés russes patrouillent toujours dans les rues, mais ce sont les Ukrainiens qui les conduisent, utilisant les armes abandonnées des Russes contre eux.

L’Oskil est devenu un bouclier pour les Russes le 9 septembre. Alors que les Ukrainiens se rapprochaient, les forces d’invasion ont traversé le pont et l’ont fait sauter derrière eux pour ralentir l’avancée de Kyiv. Et Kupiansk a été soudainement coupé de sa deuxième mi-temps. Le lendemain matin, Lena Danilova, 55 ans, regardait avec confusion les véhicules ukrainiens qui roulaient dans les rues de la ville. Un homme à côté d’elle tira sur sa manche, pointant du doigt les différents uniformes des soldats qui patrouillaient maintenant dans la zone.

“Enfin,” dit-elle. Mais ensuite, elle a eu une prise de conscience maladive. Deux de ses enfants étaient coincés de l’autre côté de la rivière. Ils étaient allés à l’école quelques jours auparavant. C’est maintenant là que se trouve la ligne où les Russes tentent désespérément d’arrêter l’avancée acharnée de l’Ukraine plus au sud, dans les régions occupées de Donetsk et Louhansk.

Après que Kupiansk ait été capturé sans combat trois jours seulement après le début de la guerre, la ville a au moins été épargnée par les bombardements russes. Aujourd’hui, les gens ici sont confrontés à certaines des horreurs de la guerre que d’autres Ukrainiens ont vécues il y a des mois. Beaucoup ont dit qu’ils attendaient et espéraient la libération de l’Ukraine, mais ils n’imaginaient pas que ce serait comme ça : la menace de bombardements russes, pas d’électricité dans la ville et aucun moyen d’obtenir des médicaments de base. Les habitants ont emballé rapidement leurs biens les plus essentiels et ont évacué à la hâte avec des volontaires cette semaine, évoquant des images des premiers jours de la guerre.