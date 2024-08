Les agences de sécurité américaines tentent depuis longtemps d’obtenir davantage de contrôle sur Telegram, estime l’entrepreneur technologique

Le PDG et fondateur de Telegram, Pavel Durov, a déclaré au journaliste conservateur américain Tucker Carlson qu’il obtenait « trop d’attention » du FBI et d’autres agences chargées de l’application de la loi alors qu’il se trouvait sur le sol américain, selon une interview publiée en avril, plusieurs mois avant son arrestation en France. Il a également affirmé que des agences américaines avaient tenté de recruter des employés de Telegram et de les convaincre de créer une porte dérobée dans le messager. Le milliardaire russe a été arrêté samedi par les autorités françaises à l’aéroport de Paris, pour complicité présumée de fraude, de trafic de drogue, de cyberintimidation et de promotion du terrorisme. Cependant, Ekaterina Mizulina, la présidente de la Ligue russe pour un Internet sûr, a suggéré que la France agissait sur ordre des États-Unis. REGARDEZ ce que Durov a dit à Carlson à propos de sa vie aux États-Unis :

