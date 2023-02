Pour info, je n’ai pas de chaussettes avec des paresseux dessus. Rayures ? Bien sûr. Motifs à losanges ? Absolument. J’ai trois paires avec le logo CNET dessus. Mais pas de paresseux.

ChatGPT pense Je pourrais, cependant, et il pense également que ce fait pourrait me faire correspondre à Hinge, ou Bumble, ou à toute application de rencontres qui a l’audace de me demander un fait aléatoire sur moi-même.

Voici un fait aléatoire à mon sujet : lorsque j’ai testé comment ChatGPT pouvait gérer la réécriture de mon profil d’application de rencontres, le chatbot expérimental d’IA a essayé de me transformer en une fille de rêve maniaque et maniaque qui oublie d’arroser sa “jungle” de plantes d’intérieur, danse sur son préféré “tunes” et cherche “un camarade cinglé” pour partir dans des “aventures” *frissonnantes* avec.

Au cours des derniers mois, l’humanité a découvert les capacités des outils d’IA avec un mélange rapide d’horreur et de fascination. Art créé par l’intelligence artificielle est si cool — sauf peut-être que ça arnaque les artistes humains. ChatGPT peut écrire des chansonsmais cela signifie-t-il que la créativité ne vit plus dans le penthouse d’un immeuble dont les robots n’ont pas la carte-clé ?

Lorsque j’ai lu pour la première fois un argumentaire de relations publiques mentionnant que ChatGPT pouvait être utilisé pour écrire des biographies et répondre à des invites sur des applications de rencontres, j’ai plaisanté avec désinvolture dans le vide, “Mais bien sûr.” Puis j’ai commencé à me demander quel genre d’IA pourrait être. Puis-je créer le profil de rencontre le plus efficace au monde grâce à la puissance de l’apprentissage automatique ?

Je me suis mis au travail pour créer des invites, en commençant simplement, puis en poussant ChatGPT vers un chaos croissant.

Invite : “Écrivez une bio de 500 caractères pour une application de rencontres pour une femme qui aime la musique, les livres et les plantes d’intérieur.” Réponse : “Mélomane, rat de bibliothèque et fier parent de plantes. Je passe mon temps libre à chanter sur mes chansons préférées, à plonger dans le dernier best-seller et à m’occuper de ma collection toujours croissante de plantes d’intérieur. Je cherche quelqu’un qui partage mes passions et qui est prêt à me rejoindre pour des aventures spontanées, des nuits douillettes et des voyages à la crèche locale. Échangeons des recommandations de livres et d’albums tout en sirotant un café et en discutant de nos genres préférés. Points bonus si vous avez la main verte !”

Brut. Un point d’exclamation ? Dans une bio ?! Je ne aurais jamais.

Invite : écrivez une réponse amusante en une phrase à l’invite de l’application de rencontres : “Mon plan d’apocalypse zombie est…” Réponse : “Mon plan d’apocalypse zombie est d’enseigner aux zombies le toboggan cha-cha, car vous ne pouvez jamais avoir trop de cardio en cas de crise.”

J’ai regardé la réponse. C’est un peu drôle. Cardio en crise ? Cela vient-il de quelque chose ? ChatGPT comprend-il l’absurdité sous-jacente ?

J’ai essayé d’injecter de la subtilité et du sous-texte.

Invite : “Écrivez un message d’ouverture pour une application de rencontres, mais ne demandez pas encore à la personne de sortir avec vous. Vous venez de regarder l’épisode le plus récent de Le dernier d’entre nous et se sentent émotionnellement vulnérables.”

Hé, si Bill pouvait piéger son âme sœur au milieu d’une apocalypse fongique, peut-être qu’il y a encore de l’espoir pour tout le monde.

Réponse : “Salut ! Je viens de finir de regarder le dernier épisode de The Last of Us et je me sens un peu ému. Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que nous apprécions tous les deux le jeu. Je veux compatir aux hauts et aux bas de le monde post-apocalyptique et toutes les sensations qu’il apporte ?”

Pouvez-vous vous faire disparaître comme le dernier éclat de lumière d’une étoile morte il y a des éons ?

Puis j’ai demandé à ChatGPT s’il croyait à la vie après l’amour.

Le pire de tous a envoyé un éclat d’araignée dans mon âme dans les deux premiers mots.

Invite : écrivez un message d’ouverture amusant pour une application de rencontres, mais n’invitez pas encore la personne à sortir avec vous. La personne partage votre intérêt pour les chats et la musique indépendante. Réponse : “Miaou ! Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer notre amour commun pour les chats et la musique indépendante des années 2010. J’ai l’impression que nous pourrions passer des heures à parler de nos bébés à fourrure préférés et à débattre du meilleur album de Fleet Foxes. Je veux unir nos forces et créer notre propre groupe indépendant félin ?”

Miaou là. MIAOU LÀ ? Si quelqu”un m”envoyait ce message d”accueil, je supprimerais toute l”application de rencontres, mettrais mon téléphone dans un sac en plastique, le jetterais aussi loin que possible dans les profondeurs du dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain et passerais le reste de ma vie à entraîner des pigeons à livrer des copies papier de mèmes à mes amis.

Dans un effort pour assimiler mes sentiments, j’ai appelé TikToker Amelia Samson. Samson fait des TikToks sur le feu chimique qui est une datation moderne et en particulier sur les profils incroyablement étranges et offensants qui flottent sur Les applications. Elle donne une voix à l’incrédulité emmaillotée de rage que vous ressentez chaque fois que quelqu’un écrit “demandez simplement” dans sa biographie.

ChatGPT est comme le gars le plus craquant avec qui vous êtes sorti. Amelia Samson, TikToker

“Oh non”, a-t-elle dit, quand j’ai lu la réponse “miaou là-bas” au téléphone, “ChatGPT est comme le gars le plus grincheux avec qui vous êtes sorti.”

Il y avait tellement de choses à déballer. Serait-il acceptable d’utiliser le matériel de ChatGPT tant qu’il est exact et que vous avez juste besoin d’aide pour emballer ce que vous voulez dire sur vous-même ? Les autres utilisateurs ont-ils besoin de savoir que vous avez utilisé ChatGPT ? (Je voudrais bien le savoir.) Que se passe-t-il si vous commencez à parler de cha-cha glissant avec des zombies sur votre profil mais que vous n’arrivez pas à atteindre ce niveau de bizarrerie dans la vraie vie ?

“Je pense qu’il existe des façons de l’utiliser, en particulier pour les applications de rencontres et écrire des choses sur vous-même qui sont honnêtes et qui ont du sens”, a déclaré Samson, “[but] au fur et à mesure qu’il progresse, grandit et devient plus intelligent, les gens pourraient commencer à en abuser, et c’est ce que je trouve si effrayant à ce sujet.”

Les applications de rencontres sont déjà aux prises avec des problèmes tels que les filtres, les bots et la pêche au chat. La Federal Trade Commission a signalé que des personnes avaient perdu 547 millions de dollars aux escroqueries basées sur la romance en 2021. Et même si un dater plein d’espoir avec un compte ChatGPT n’essaie pas de vous faire payer l’opération de son iguane de compagnie, la fausse déclaration est un problème séculaire dans le monde des rencontres.

Le gabarit est en place, les gens. Vous n’avez jamais fini de lire Infinite Jest.

Getty



Fausses connaissances d’experts

Il était une fois, mentir sur soi-même demandait un peu de créativité. Avec ChatGPT, je n’ai pas eu besoin d’utiliser ma propre intelligence pour inventer de faux détails sur moi-même. Cela m’a fourni une connaissance experte fictive des aliments de rue asiatiques, un penchant pour pleurer dans la voiture à Everybody Hurts de REM, et une histoire sur le fait de se perdre en Toscane et de se retrouver dans une ferme de chèvres.

“[It’s] en supprimant une grande partie du travail de préparation du mensonge », a déclaré Samson.

Si cela ressemble à une torsion des mains, eh bien, nous avons tous nos passe-temps.

J’ai contacté Bumble et OkCupid pour voir à quel point des applications comme elles sont conscientes de cette utilisation particulière de l’IA.

Bumble a déclaré qu’il surveillait le développement de l’IA, au sens large, et comment cela pourrait affecter à la fois sa communauté et son entreprise. “Nous examinons toujours les dernières technologies en tenant compte de ce qui pourrait être logique d’ajouter à notre produit”, a déclaré un porte-parole par e-mail.

OkCupid a déclaré que ChatGPT avait écrit quelques questions à poser aux dateurs, comme ce qu’ils apprécient le plus chez un partenaire ou comment ils aiment passer le week-end.

Mais au moins pour l’instant, il pourrait y avoir un peu d’espoir pour ceux qui s’inquiètent de l’intersection de l’IA et des rencontres : il n’y a aucun moyen que l’enthousiasme agité de certaines de ces invites puisse trouver une correspondance. Après notre conversation, Samson a demandé à ChatGPT un fait amusant sur les animaux – le genre que vous pourriez utiliser dans une invite, et cela lui a donné une réponse sur la façon dont les paresseux (encore une fois avec les paresseux !) font caca.

“Saviez-vous que les paresseux ne défèquent qu’une fois par semaine et que les excréments qu’ils produisent sont si gros qu’ils peuvent représenter jusqu’à un tiers du poids corporel du paresseux ?”

ChatGPT n’avait pas fini de jouer à Casanova.

“Sortir avec moi, c’est comme obtenir un billet au premier rang pour une balade à sensations fortes sans escale, pleine de rires, de conversations pétillantes et de baisers spontanés.” “Une chose que vous devez savoir sur moi, c’est que j’ai tendance à me lancer dans une danse d’interprétation spontanée à des moments inappropriés, mais c’est comme ça que j’exprime ma joie.” “… Je peux réciter chaque ligne de The Office.”

Oui les amis. Des vastes cuves de données dont ChatGPT tire, mijotant avec toutes les références de culture pop imaginables – de toutes les émissions de télévision qui ont envoyé des longueurs d’onde de lumière et de son sur nos visages depuis Philo Farnsworth rêvait de transmettre des images en lignes horizontales à travers les récepteurs tout en labourant un champ de pommes de terre – cette IA avancée s’est effondrée sur elle-même comme tous les autres daters en ligne ennuyés.

Invite : Rédigez une fin de phrase sarcastique pour un commentaire sur la mauvaise qualité de ChatGPT lors de la rédaction de profils de rencontres. Réponse : “On dirait que ChatGPT est plus efficace pour générer des réponses que pour générer de la romance.”

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.