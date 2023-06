Regardez ce petit mais puissant cochon défendre la ferme familiale contre l’ours sur l’île de Vancouver

Une confrontation héroïque capturée sur des images de surveillance plus tôt cette semaine montre un cochon miniature courageux chargeant un ours noir qui a fait irruption dans la ferme de sa famille.

Des images de sécurité de la grange du dimanche matin montrent le cochon, nommé Barbie-Q, debout à quelques centimètres devant l’ours alors qu’il se rapproche lentement d’elle.

On la voit alors charger en avant, forçant l’ours à reculer.

La propriétaire Crystal Walls et son mari étaient alors absents avec leurs quatre chiens, qui défendent habituellement la ferme.

Lorsque sa gardienne a appelé pour leur faire savoir que leur clôture avait été violée, le couple s’est précipité chez lui et a regardé les images de sécurité.

« Et voilà, il y avait notre petit cochon mini Barbie-Q qui combattait un ours », a déclaré Walls mardi sur CBC. Tous les points ouest.

REGARDER | Le gros ours part précipitamment face au petit cochon :

Un cochon chasse un ours au large de la ferme de l’île de Vancouver Un cochon domestique de Sooke, en Colombie-Britannique, a attaqué un ours qui s’était introduit dans l’enclos. Le propriétaire de Barbie-Q a déclaré qu’elle semblait protéger les autres animaux blottis contre la clôture.

Et le combat improbable a abouti à un vainqueur encore plus improbable. L’ours s’est assis sur son derrière avant de partir environ 30 minutes plus tard.

« Il ne s’est certainement pas battu contre Barbie. Il s’est écarté de son chemin », a déclaré Walls.

Walls a déclaré qu’il semblait que Barbie-Q tentait de ramener leurs autres animaux dans leur enclos, les chargeant de revenir chaque fois qu’ils s’approchaient trop près de l’ours.

« C’était vraiment incroyable à voir. »

Barbie-Q a été récompensée pour son service par un bol de salade de fruits et de nombreux massages du ventre.

Tous les points ouest7:15L’ours noir rencontre son match en cochon de compagnie Un ours de Sooke ne prenait aucun risque lorsqu’il s’est retrouvé face à un cochon nommé Barbie Q. Jason D’Souza s’est entretenu avec l’humain de Barbie Q, Crystal Walls.

Un cochon choyé avec un côté fougueux

Walls a déclaré que cette attaque était hors de propos pour sa bien-aimée Barbie-Q, qui est normalement effrayée par les chèvres de compagnie de la famille et s’enfuira si elles s’approchent trop près.

« Je ne pensais pas à quelque chose de cette taille, qu’elle essaierait même de le charger. »

Le cochon de six ans a vécu une vie protégée.

Le cochon miniature Barbie-Q est représenté en train de recevoir un massage du ventre. Plus tôt cette semaine, elle a chargé un ours noir dans un effort audacieux pour assurer la sécurité de sa ferme de Sooke, en Colombie-Britannique. (Consulter les nouvelles)

Elle a été élevée dans la maison familiale pendant les trois premières années de sa vie, dormant dans leur lit, faisant du camping avec eux, les rejoignant même pour assister à des événements de quartier.

Barbie-Q a été déplacée à l’extérieur de la grange lorsque son jeune frère [bacon] Bits a rejoint la famille.

« Partout où nous sommes allés avec les chiens, elle est venue avec nous », a déclaré Walls, ajoutant que Barbie-Q est un cochon affectueux qui aime embrasser et câliner son propriétaire.

Mais Walls dit que Barbie-Q peut parfois être fougueuse, et sa nature entêtée est sortie dimanche matin.

Christy Brookes, qui gardait la maison pour la famille à l’époque, a déclaré à CHEK News qu’elle avait remarqué que le cochon aimait être responsable.

« Elle essaiera d’être la patronne de n’importe qui. Elle est définitivement ma patronne », a déclaré Brookes.

Mais elle dit que Barbie-Q mérite la reconnaissance qu’elle reçoit pour ses vaillants efforts.

« Je l’aime encore plus. C’est une star. »