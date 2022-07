Regardez ce passionné d’histoire redonner vie à de gros vélos anciens à Montréal

Lorsque Paul Gauthier se promène à vélo dans les rues de Montréal, les gens s’arrêtent et regardent.

Gauthier a déclaré que des étrangers le signalaient souvent pour lui poser des questions. Les piétons sortent leur téléphone et prennent des photos. Les voitures ralentissent pour le laisser passer, perplexes.

“Ils disent : qui est ce type ? Est-ce que c’est comme une sorte de publicité ? Et ils ne sont pas sûrs, mais c’est juste moi qui fais du vélo”, a-t-il dit en riant.

Son vélo, certes, se démarque dans la foule. Gauthier, un passionné d’histoire autoproclamé, roule sur un sou – les vélos à grandes roues et à cadre haut des années 1800.

Gauthier dit que ce n’est pas qu’une pièce maîtresse : il utilise le vélo pour faire des courses ou se promener dans son quartier. Plus récemment, il a complété le Tour de l’Île — un parcours de 36 kilomètres à travers le centre-ville de Montréal — le tout au sommet de son sou.

“A partir du moment où les gens vous voient, ils se disent : “Oh, l’histoire arrive””, a-t-il déclaré.

Un morceau d’histoire

Gauthier a déclaré que l’obtention du vélo était une décision impulsive. Pendant la pandémie, il avait fait des recherches sur l’ère victorienne pendant son temps libre et se demandait s’il était encore possible d’obtenir un vélo comme celui-là.

Il s’est avéré facile d’obtenir une réplique précise en ligne, alors il l’a commandée sur un coup de tête.

“[When it arrived] Je l’ai regardé pendant une bonne heure dans mon salon et je me suis dit : ‘qu’est-ce que j’ai fait ?'”, a-t-il déclaré.

Paul Gauthier a déclaré que l’achat du vélo était une décision impulsive, et malgré les défis, il ne regrette pas d’avoir essayé le sou. (Simon Martel/Radio-Canada)

Gauthier a déclaré qu’il devait rechercher des vidéos en ligne pour apprendre à le piloter. L’embarquement est compliqué : il faut se hisser sur la selle en marchant sur un piquet du cadre, tout en roulant. Pendant ce temps, sa roue en caoutchouc signifie qu’il y a peu d’absorption des chocs, ce qui lui vaut le surnom de boneshaker.

De plus, il n’a pas de freins. Les collines en particulier peuvent être un défi, a-t-il déclaré.

“Votre centre de gravité est très haut … vous devez donc faire attention lorsque vous descendez”, a-t-il déclaré. Sinon, vous pouvez sentir la roue arrière se soulever du sol, ce qui conduit à la capacité notoire du penny-farthing à lancer les cyclistes la tête la première sur le guidon. (Le port du casque est recommandé.)

“Habituellement, s’il y a une mauvaise pente, je la descends à pied”, a-t-il déclaré. “Mais vous pouvez monter sans problème !”

Sur la route, Gauthier a déclaré que conduire le penny-farthing nécessite une prise de conscience accrue, mais qu’il n’a généralement aucun problème. Les cyclistes et les conducteurs ont tous deux tendance à ralentir et à lui laisser de l’espace, comme s’il respectait le vélo, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’ils disent, comme:” Si ce gars est assez fou pour monter ça, laissons-le faire. Écartons-nous et laissons-le faire son truc “, a-t-il dit en riant.

Regarder vers l’avenir dans le passé

Maintenant, Gauthier donne des cours sur la façon de faire du vélo par le biais de son association pour les fans de penny farthing, Boneshaker MTL, afin que d’autres puissent en faire l’expérience par eux-mêmes.

Xavier Marine, lui aussi féru d’histoire, est l’un de ceux qui ont essayé le vélo de Gauthier. Il l’aimait tellement qu’il possède maintenant son propre penny-farthing et donne également des cours via Boneshaker.

“L’idée est de faire en sorte que les gens ressentent le même sentiment que nous. Être heureux et ce sentiment de liberté – nous voulons donner cela aux gens”, a-t-il déclaré. “Et ce que j’aime, c’est que les gens ont toujours peur du vélo !”

“C’est comme le parachutisme, la première fois que vous le faites. C’est effrayant, mais ensuite vous voulez le refaire – c’est le même sentiment.”

Paul Gauthier chevauche son sou dans les rues du Vieux-Port. Il a dit que la moto “avait en quelque sorte disparu de l’histoire” et il espère lancer une renaissance. (Simon Martel/Radio-Canada)

C’est aussi ce que les gens auraient ressenti à l’époque, lorsque le concept du vélo lui-même était encore tout nouveau, a-t-il déclaré.

“Cela a donné naissance au vélo régulier que nous avons maintenant. C’est donc une partie importante de l’histoire et bien sûr, c’est une grande partie de l’histoire de Montréal”, a-t-il déclaré.

Gauthier et Marine disent que se souvenir de cette histoire et lui rendre hommage est une grande partie de la raison pour laquelle ils font ce qu’ils font.

Mais Gauthier a aussi un autre motif. Le centime “a en quelque sorte disparu de l’histoire”, a-t-il dit – remplacé, en partie, par la voiture.

La seule présence du sou soulève la question de savoir pour qui les rues de Montréal ont été faites, a-t-il dit. Gautier souligne le fait que la première carte routière de Montréal était en fait une carte pour les cyclistes, et bon nombre de ces itinéraires existent là où se trouvent aujourd’hui des pistes cyclables.

REGARDER | Jetez un coup d’œil à la première carte routière de Montréal pour les cyclistes :

Pourquoi la première carte routière de Montréal est une carte des pistes cyclables Il s’avère que les pistes cyclables existaient à Montréal avant les voies réservées aux voitures. Paul Gauthier, cavalier d’un penny-farthing et féru d’histoire de l’époque victorienne, nous explique pourquoi la première carte routière de Montréal était une carte cyclable.

“Les vélos sont antérieurs à l’automobile”, a-t-il déclaré. “Nous devons montrer aux gens que nous avions notre place dans la rue – et nous devons essayer de la récupérer.”

Surtout face au changement climatique, il a dit qu’il voulait encourager les gens à se tourner vers une époque antérieure aux combustibles fossiles pour s’inspirer.

Son espoir est de voir un jour un groupe rouler ensemble dans les rues sur des penny-farthings, comme ils le faisaient il y a 150 ans.

Pour ceux qui ne savent pas s’ils peuvent manier le vélo, Gauthier les encourage à franchir le pas, affirmant que le sou a changé la vie.

“C’est l’un des meilleurs manèges de tous les temps”, a-t-il déclaré. « Vous avez l’impression de voler… n’oubliez pas qu’il n’y a pas de frein ! »