Regardez ce moment terrifiant où les passagers des montagnes russes sont coincés dans les airs pendant plus d’une demi-heure

C’est le moment terrifiant où les coureurs des montagnes russes se sont retrouvés coincés dans les airs.

Les amateurs de sensations fortes sur les montagnes russes The Rage à Adventure Island, sur le front de mer de Southend, sont restés coincés pendant plus d’une demi-heure cet après-midi.

Les coureurs des montagnes russes sont restés coincés dans les airs pendant plus d’une demi-heure Crédit : X/yoursouthend

Une vidéo terrifiante montre les amateurs de sensations fortes secourus Crédit : X/yoursouthend

Une vidéo choquante montre sept personnes dans le wagon suspendues à une dizaine de mètres de hauteur.

The Rage, qui est la plus grande montagne russe du parc, a été construite en 2007 pour un coût de 3 millions de livres sterling.

C’est la deuxième fois cette année que le manège tombe en panne – les passagers étant également restés coincés en juillet.

Marc Miller, directeur général d’Adventure Island, a déclaré : « Un chariot sur Rage a été arrêté dans la partie inférieure de l’ascenseur, via le PLC de sécurité à double processus du manège.

« Notre équipe formée a initié les mesures répétées, qui ont été certifiées par le Santé et responsables de la sécurité.

« Le groupe d’amis était tous de bonne humeur et déprimé, sain et sauf en moins de 35 minutes, puis heureux de continuer leur journée à Adventure Island.

« Rage a ensuite effectué tous ses tests pour rouvrir plus tard dans l’après-midi. »

La destination est décrite sur TripAdvisor comme le parc d’attractions à entrée gratuite n°1 au Royaume-Uni.

Dans une précédente liste des meilleurs parcs d’attractions du pays, il arrivait à la troisième place, battant certains des parcs les plus célèbres comme Blackpool Pleasure Beach et Alton Towers, qui occupaient les cinquième et dixième places de la liste.

Le classement a été réalisé dans le cadre des TripAdvisor Travelers’ Choice Awards, ce qui signifie que sa position était basée sur l’opinion publique.

Selon le site Web du parc à thème, le manège « le plus grand et le meilleur » est Rage, qui comporte des boucles, des virages et des « vitesses à fond ».

On dit que le trajet a inspiré Saw de Thorpe Park.