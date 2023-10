Regardez ce moment terrifiant où des touristes effrayés évacuent le Louvre après qu’une « menace à la bombe » ait forcé le musée à fermer

C’est le moment où des touristes terrifiés évacuent le Louvre à Paris cet après-midi après qu’il aurait reçu une alerte écrite à la bombe.

Le musée a déclaré que cette décision était liée à la décision du gouvernement de mettre la France en état d’alerte après l’attaque mortelle au couteau dans une école vendredi par un extrémiste présumé.

Le Louvre a été évacué aujourd’hui après des informations faisant état d’une alerte à la bombe Crédit : AFP

La France est en « état d’alerte » face aux menaces terroristes suite à un attentat mortel à l’arme blanche vendredi. Crédit : AFP

Scènes de l’intérieur du Louvre alors que les visiteurs paniqués couraient vers la sortie

Le Louvre a indiqué que personne n’a été blessé et qu’aucun incident n’a été signalé.

Une source policière anonyme a déclaré que des alertes à la bombe avaient été envoyées contre le musée, a rapporté la chaîne locale BFMTV.

Les flics ont bouclé la zone alors que les touristes et autres visiteurs sortaient en masse du musée.

Le Louvre, qui abrite des chefs-d’œuvre comme la Joconde, accueille entre 30 000 et 40 000 visiteurs par jour.

Le gouvernement français a relevé le niveau d’alerte aux menaces et déploie 7 000 soldats pour renforcer la sécurité après l’attaque d’une école de vendredi.

Le gouvernement français semble préoccupé par les conséquences en France de la guerre entre Israël et le Hamas.

Dominique Bernard, professeur de littérature d’une quarantaine d’années, a été brutalement tué dans un lycée d’Arras, en France, par un fanatique qui a également laissé deux autres personnes se battre pour leur vie.

L’horrible incident survenu en France fait actuellement l’objet d’une enquête de la part de la police antiterroriste française.

L’agresseur serait un « terroriste de l’EI » et réfugié tchétchène âgé de 19 ans, nommé Mohamed Mogouchkov.

Il aurait assassiné Bernard au lycée qu’il fréquentait à Arras, le lycée Gambetta Carnot.

Selon plusieurs informations, Mogouchkov aurait crié « Allahu Akhbar » avant d’utiliser deux couteaux pour poignarder jusqu’à cinq victimes.

Le président français Emmanuel Macron s’est rendu vendredi sur les lieux du meurtre.

« Le terrorisme frappe une fois de plus dans une école, et dans un contexte que nous connaissons tous », a-t-il déclaré.

Cette décision fait suite à l’ancien dirigeant du Hamas, Khaled Meshaal, qui a appelé vendredi à une journée mondiale de colère contre les partisans d’Israël, la soi-disant « Journée du Jihad ».

Les protestations éclatent actuellement dans le monde entier en faveur de la Palestine.

La France a officiellement interdit les rassemblements pro-palestiniens, Macron ayant appelé au calme face aux craintes de troubles civils.

Partout au Royaume-Uni, des milliers de personnes ont rejoint aujourd’hui les manifestations pro-palestiniennes dans un contexte de tensions croissantes en Israël et à Gaza.

La police du Met se prépare à une attaque terroriste au Royaume-Uni avec 1 000 policiers patrouillant en état d’alerte.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré aux policiers qu’ils avaient tout son soutien pour lancer le livre à quiconque glorifie le terrorisme – dans un contexte d’augmentation de 400 pour cent des attaques antisémites la semaine dernière.

La crise Israël-Hamas a fait au moins 3 500 morts des deux côtés depuis que l’organisation terroriste palestinienne a lancé une attaque surprise sans précédent le 7 octobre.

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The Sun Online. Thesun.co.uk est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires réelles, des photos à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Aimez-nous sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @Le soleil.