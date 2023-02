Regardez ce chef-d’œuvre rare sur Netflix avant qu’il ne soit trop tard

Quand tu penses à anime, vous pensez à des séries comme Naruto, Dragonball Z ou One Piece. Séquences de combat exagérées avec des conséquences destructrices de la planète. Des batailles au ralenti qui prennent plusieurs épisodes pour se résoudre, des flashbacks sentimentaux et des conversations. Cher dieu, la conversation. Des monologues impossibles qui s’éternisent sans pitié.

Et je n’ai aucun problème avec ça ! je l’amour ces spectacles et tout ce qui vient avec eux. Mais les Narutos du monde représentent une petite partie – bien qu’extrêmement populaire – de la vaste suite de l’anime. Si vous creusez plus profondément, vous trouverez une multitude de spectacles de classe mondiale comme vous n’en avez jamais vu auparavant.

Des émissions comme Monster, par exemple.

Actuellement en streaming sur Netflix pour la première fois, Monster est une émission mystère épique basée – panneau pour panneau – sur le manga plusieurs fois primé du célèbre artiste Naoki Urusawa. Dans Monster, notre protagoniste, le Dr Kenzo Tenma, est un chirurgien japonais de génie pris dans un labyrinthe de conspirations et d’intrigues après avoir sauvé un enfant d’une mort certaine. Un enfant qui grandit pour devenir le sinistre Johan, le principal antagoniste de la série et le résultat d’une expérience d’eugénisme visant à créer le soldat parfait.

Monster est un chef-d’œuvre multicouche qui s’étend à travers l’Europe. Commençant en Allemagne et s’étendant en République tchèque, Tenma tente de réparer les torts qu’il croit avoir commis en sauvant le monstrueux Johan, un sociopathe qui laisse une traînée de chaos, de mort et de destruction partout où il met les pieds.

Netflix



La mission de Tenma est simple : trouver l’odieux Johan, dont il a autrefois sauvé la vie, et le tuer.

Mais dans Monster, rien n’est simple. Tout est complexe et déroutant – dans le bon sens. Des multitudes de personnages bien dessinés sont introduits au cours de la série sans faille de 74 épisodes de Monster. Certains vous surprennent, tous sont mémorables. Un par un, chacun passe son temps au soleil, via des arcs concentriques serrés qui alimentent de manière transparente les principaux fils conducteurs de la série – mais le sinistre spectre de Johan, le « monstre » de la série, est omniprésent. Il plane sur chaque interaction comme un brouillard dense, compliquant les problèmes, obscurcissant les vérités. Les rares fois où Johan se présente, vous retenez votre souffle. La magie de Monster est la manière dont vous, le spectateur, êtes aspiré dans le vortex de Johan. Il y a un charme léger à son mal. Même sous forme animée, il y a une gravité dans son charisme.

Et il y a aussi la peur. C’est un méchant qui tue sans pitié, mais jamais sans réfléchir.

Je ne suis toujours pas sûr à 100% que Monster obtienne la fin que mérite la série. Je me souviens m’être senti confus. Déçu ? Peut-être. C’est un thème courant dans une grande partie du travail d’Urusawa. J’ai ressenti la même chose avec les autres mangas acclamés d’Urasawa comme 20th Century Boys et Billy Bat. Mais Monster se rapproche le plus de la création de quelque chose digne de son réseau d’intrigues soigneusement conçu. Je ne vais pas gâcher ça, mais c’est salissant. Et cela prive les téléspectateurs de la catharsis dont nous aurions pu rêver après des dizaines d’épisodes à la poursuite d’un fantôme à travers l’Europe. Mais peut-être que c’est le point. Nous ne pouvons pas expier nos erreurs ou changer notre histoire par des actes de violence. Nous pouvons nous sauver par des moyens pacifiques. C’est notre responsabilité.

Seuls les 30 premiers épisodes de Monster sont disponibles à regarder sur Netflix, ce qui est dommage. Mais c’est un spectacle qui a été notoirement difficile à consommer légalement. La course Netflix de Monster est une chance sur un million de regarder l’un des grands animes sous-estimés. Ne le gaspillez pas.