Candace Cameron Burefille de Natasha Bure sait comment garder sa maman branchée sur les dernières tendances.

Le lundi 15 décembre, la jeune femme de 22 ans a partagé une vidéo sur elle TIC Tac profil d’elle-même dansant avec sa mère de 44 ans au regretté rappeur Fumée popLa chanson à succès « What You Know Bout Love ».

le Full house et Maison plus complète La star lui a également partagé l’adorable moment mère-fille Instagram, sous-titrant le message, « #Moms avec leur fille sur TikTok [see-no-evil monkey emoji]. C’est ce que @natashabure et moi faisons après que tout le monde se couche. Et par tout le monde, je veux dire Val et Boris. «

Le mois dernier, la mère de trois enfants – affectueusement surnommée la reine de Noël – s’est adressée exclusivement à E! Des nouvelles sur la façon dont le fait d’être avec sa famille et de filmer des films Hallmark la rend la plus heureuse cette saison des fêtes.

« Si cette pandémie m’a appris quelque chose, c’est l’importance de ralentir et d’être présent à la maison », a déclaré la star. « Je suis également incroyablement reconnaissant d’avoir[sic] ont encore la possibilité de travailler et de faire ce que j’aime en 2020. «