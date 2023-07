Regardez: Bumrah passe à plein régime aux filets alors que les rapports de retour émergent

Jasprit Bumrah est absent de l’action depuis 2022 en raison de graves problèmes de blessure, mais le quilleur rapide star pourrait faire son retour très bientôt. Bumrah s’est entraîné dur à la National Cricket Academy (NCA) et selon une nouvelle vidéo, il a fait de grands progrès dans son parcours. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il a été photographié en train de jouer au bowling à plein régime sur les filets et c’est une excellente nouvelle pour tous les fans de l’équipe indienne de cricket. Bumrah a joué pour la dernière fois dans un match T20 contre l’Australie en 2022 et il pourrait faire son retour dans la série contre l’Irlande.

Selon un reportage sur Indian Express, Bumran pourrait faire partie de l’équipe indienne pour le tour d’Irlande. Le Board of Control for Cricket in India (BCCI) est susceptible d’envoyer une équipe indienne de deuxième chaîne en Irlande. Avec Bumrah faisant des progrès significatifs à la National Cricket Academy de Bengaluru, il pourrait également être en route pour la série en août.

Bumrah se prépare pour la Coupe du Monde !! La bête sera bientôt de retour.pic.twitter.com/TUmEXGBeNt — Jean. (@CricCrazyJohns) 16 juillet 2023

Le mois dernier, un rapport du PTI avait révélé que Bumah avait commencé à jouer au bowling à la NCA et pourrait bientôt commencer à jouer quelques matchs d’entraînement.

« Pour une blessure de cette nature, il n’est pas sage de fixer un échéancier car une surveillance constante est nécessaire. Mais on peut dire que Bumrah se remet bien et qu’il a réussi sept overs sur les filets de la NCA. C’est une augmentation constante de sa charge de travail. des entraînements légers et des séances de bowling de la période initiale. Il jouera quelques matchs d’entraînement (à la NCA) le mois prochain, et il y aura alors une évaluation approfondie de sa forme physique « , a déclaré une source de suivi du développement à PTI.

Ramji Srinivasan, ancien entraîneur de force et de conditionnement physique de Team India, a déclaré qu’il fallait faire preuve d’une extrême prudence lors du retour de Bumrah.

« Il ne devrait pas être pressé. Jouer des matchs d’entraînement à la NCA est une bonne étape car cela aidera à adapter son corps aux exigences d’un match. Mais il devrait être obligé de jouer dans de vrais matchs (nationaux) avant de l’amener au sommet. niveau de cricket », avait déclaré Ramji.