Pearl Jam a fait venir un invité improbable lors du concert en tête d’affiche du groupe samedi au BottleRock de Napa Valley alors que Bradley Cooper – Jackson Maine lui-même – est venu sur scène pour interpréter « Peut-être qu’il est temps » de son Une star est née.

Avec Eddie Vedder à la guitare acoustique, Cooper a dépoussiéré son personnage du Maine pour livrer une tendre interprétation du morceau écrit par Jason Isbell, que Vedder lui-même avait déjà repris en solo lors d’un festival de musique à Tempe, en Arizona, en 2019.

Le couple de samedi était remarquable puisque Cooper a déclaré publiquement que son Jackson Maine était inspiré en partie par le chanteur de Pearl Jam. Dans un entretien Avant la sortie du film nominé aux Oscars, Cooper a révélé qu’il s’était appuyé sur Vedder pour avoir un aperçu du personnage de la rock star lors de l’écriture du personnage du Maine, posant « 9 000 questions » au chanteur de Pearl Jam.

« [Vedder] m’a donné de petites choses mineures que seuls les musiciens savent faire, juste sur le plan esthétique et du fonctionnement interne », a déclaré Cooper ; l’acteur-réalisateur a également déclaré que Vedder avait découragé Cooper de refaire Une star est née. «Frère, ne fais pas ça», lui dit Vedder.

« Peut-être que c’est l’heure » marquait la première fois que Cooper et Vedder jouaient ensemble, mais ce n’était pas la dernière : Cooper a ensuite rejoint Pearl Jam pour leur interprétation finale de « Rockin’ in the Free World » de Neil Young.