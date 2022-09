Regardez Boris Johnson remercier par erreur POUTINE pour son “leadership inspirant” dans une gaffe maladroite des Communes

L’ANCIEN Premier ministre Boris Johnson a fait une erreur verbale majeure en louant Vladimir Poutine assiégé au lieu de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour son “leadership inspirant”.

Il s’agissait de la première grande participation de Johnson à la politique britannique en tant que député d’arrière-ban depuis qu’il a été contraint de démissionner en juillet.

Boris Johnson a salué le “leadership inspirant” de Vladimir Poutine dans la dernière gaffe

Au cours du débat à la Chambre des communes sur la situation en Ukraine, Johnson a d’abord réfléchi aux raisons du succès de la contre-offensive ukrainienne contre les envahisseurs russes.

“Grâce à l’héroïsme des forces armées ukrainiennes, grâce en partie aux armes que nous sommes fiers d’offrir, je félicite mon très honorable ami [James Heappey] sur sa description du travail des forces armées britanniques, les armes que nous envoyons, la liste énorme…

“Merci aussi, bien sûr, au leadership inspirant de Vladimir Poutine…”

À ce stade, des toux et quelques rires peuvent être entendus aux Communes, avant que Johnson ne réalise sa gaffe.

“Merci aussi bien sûr au leadership inspirant de Vladimir Poutine… de Volodymyr Zelensly, pardonnez-moi.”

“Le leadership inspirant de Volodymyr Zelensky, pardonnez-moi, les forces russes ont, ces derniers jours, été expulsées de grandes parties du nord-est du pays autour de Kharkiv.”

“Et ils subissent une pression croissante à Kherson dans le sud, et je n’ai aucun doute que les Ukrainiens gagneront.”

Ce n’est que la deuxième contribution de l’ancien Premier ministre aux Communes en tant que député d’Uxbridge et de South Ruislip.

Au cours de son discours, Johnson a suggéré que le Royaume-Uni soit prêt à augmenter son “assistance militaire” à Kyiv, ainsi qu’un “plus grand soutien économique”.

Il a ajouté : « Si Poutine va doubler son agression, alors nous devons redoubler d’efforts dans notre défense des Ukrainiens, et nous devons être prêts à fournir plus d’assistance militaire et plus de soutien économique, et je salue chaleureusement les annonces de ce Gouvernement cette semaine.”

Le débat à la Chambre des communes intervient après la montée de la colère en Russie suite à la mobilisation de civils par Poutine pour combattre en Ukraine.

Les vols hors du pays se sont vendus à des prix exorbitants à la suite de l’annonce, les Russes insistant sur le fait qu’ils ne veulent pas être envoyés dans le “hachoir à viande” de Poutine.

Poutine a ordonné la mobilisation – appelant 300 000 réservistes – dans un discours à la télévision dans lequel il a également proféré une menace à peine voilée de bombarder l’Occident.

La Russie dispose d’une réserve d’environ deux millions de personnes, dont la plupart ont servi dans l’armée ces dernières années, mais des doutes subsistent quant à leur forme physique et leur motivation, en particulier compte tenu de l’apparente panique russe à l’intérieur de l’Ukraine.

En effet, les troupes russes démoralisées se sont retirées dans la « panique » de leurs positions le long de la rivière Oskil cette semaine, selon le journal local The Kyiv Independent.

Ceux qui fuient ont laissé derrière eux des centaines de véhicules et de machines, et potentiellement des milliers de victimes.