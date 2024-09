Regardez Bologne contre Shakhtar Donetsk : diffusion en direct gratuite de l’UEFA Champions League

L’UEFA Champions League se poursuit avec la première journée de la phase de championnat le mercredi 18 septembre et l’un des affrontements est une compétition entre Bologne et le Shakhtar chez Renato Dall’Ara à Bologne, Italie.

Le match est prévu pour commence à 12h45 EST et sera diffusé sur UniMásLes fans qui souhaitent regarder peuvent le faire via FuboTV ou Diffusion de DirecTVqui proposent tous deux un essai gratuit. SlingTV ne propose pas d’essai gratuit mais propose d’autres offres promotionnelles.

Paramount+ propose des diffusions en direct exclusives et des rediffusions à la demande de tous les matchs de l’UEFA Champions League et lorsque vous vous inscrivez, vous obtenez une semaine d’essai gratuite.

C’est la première fois que le nouveau format de phase de championnat remplace la phase de groupes en Ligue des champions de l’UEFA, comme dans les autres tournois de l’UEFA. À partir de la saison 2024-25, le tournoi compte 36 équipes au lieu de 32, chaque équipe jouant huit matches contre deux équipes de chacun des quatre groupes de tête de série. Il comportera également une phase de barrages qui verra 16 équipes se battre pour les huit dernières places de la phase à élimination directe, qui débutera en huitièmes de finale. Les huit premières du classement seront automatiquement placées en huitièmes de finale, tandis que les équipes de la neuvième à la vingt-quatrième place disputeront les éliminatoires, les 12 dernières étant éliminées.

Lors de la deuxième journée début octobre, le Shakhtar affrontera l’Atalanta et Bologne affrontera Liverpool.

OMS: Bologne contre Shakhtar Donetsk

Quand: Mercredi 18 septembre à 12h45 HNE

Où: Renato Dall’Ara à Bologne, Italie

La Ligue des Champions ouvre une nouvelle ère avec Mbappé à Madrid et des matches revanche des finales passées

GENÈVE (AP) — Le nouveau format de la Ligue des champions débute mardi après plus de six ans de planification, une proposition avortée et un fiasco de lancement de la Super League.

Au final, les clubs historiques qui ont fait pression pour que l’UEFA apporte des changements et qui ont créé des troubles dans le football européen ont obtenu la plupart de ce qu’ils voulaient : plus d’équipes, plus de matchs et plus de matchs contre des adversaires forts, plus d’argent.

Il y a désormais 36 équipes au lieu de 32, chacune jouant huit matchs au lieu de six, contre huit adversaires différents au lieu de trois.

La soirée d’ouverture de mardi bat son plein.

Kylian Mbappé entame sa quête d’un premier titre avec son troisième club, le Real Madrid, 15 fois champion d’Europe, qui accueille Stuttgart. Mbappé a atteint les demi-finales en 2017 avec Monaco et a été finaliste battu en 2020 avec le Paris Saint-Germain.

En fin de compte, les 36 équipes seront classées du haut vers le bas dans un classement unique qui se terminera en janvier au lieu des groupes traditionnels de quatre équipes qui se termineraient en décembre.

L’UEFA a libéré son calendrier de milieu de semaine pour relancer l’événement phare du club sur deux soirées consécutives – six matchs chacune jusqu’à jeudi.

Le nouveau format

La phase de championnat jusqu’en janvier est assez simple. Chaque équipe joue un programme équilibré de huit matchs – quatre à domicile, quatre à l’extérieur – et gagne trois points pour une victoire et un pour un match nul.

Huit adversaires différents ont été tirés au sort le mois dernier, grâce à un logiciel qui a sélectionné deux équipes dans chacun des quatre chapeaux. Le classement était basé sur le classement UEFA d’une équipe sur cinq ans de résultats dans les compétitions européennes.

Le Real Madrid, champion en titre, Manchester City et le Bayern Munich figurent parmi les têtes de série. Les moins bien classées du chapeau 4 incluent les débutants de Gérone et de Brest, ainsi que les absents de longue date Aston Villa, Bologne et Stuttgart.

Passer à la phase à élimination directe est plus complexe et l’UEFA a suggéré que les équipes auront besoin de huit points sur huit matchs pour rester impliquées.

Les huit premiers du classement du 29 janvier accèdent directement aux huitièmes de finale en mars, classés têtes de série n° 1 à 8.

Les équipes classées de la 9e à la 24e place du classement participeront à un tour éliminatoire à élimination directe en février. Les équipes classées de la 9e à la 16e place seront classées au tirage au sort et joueront les matchs retour à domicile contre les équipes classées de la 17e à la 24e place. Les 12 dernières équipes du classement sont éliminées.

Les huit vainqueurs des playoffs se qualifieront en huitièmes de finale, sans tête de série, et seront répartis dans un tableau fixe, comme dans un tournoi de tennis. Ce système remplace l’ancien système de tirages au sort séparés pour les quarts de finale et les demi-finales.

Le mardi commence avec le match revanche de « Miracle »

La nouvelle ère débute avec deux coups d’envoi à 16h45 GMT mettant en vedette trois vainqueurs de la Coupe d’Europe des années 1980 : la Juventus (1985) reçoit le PSV Eindhoven (1988) et Aston Villa (1982) se déplace aux Young Boys. Il s’agit de deux rencontres inédites entre les deux équipes.

Seront également en compétition les quatre équipes ayant remporté le plus de titres de Coupe d’Europe et de Ligue des champions au cours de leurs 70 saisons d’histoire.

Alors que le Real Madrid affronte Stuttgart, le Bayern, six fois vainqueur, reçoit le Dinamo Zagreb, qui cherche à prolonger une série de 40 matchs sans défaite en phase de groupes depuis sept ans.

Le duo le plus remarquable est celui de l’AC Milan contre Liverpool à San Siro. Milan a remporté le dernier de ses sept titres européens lors de la finale de 2007 contre Liverpool. Il s’agissait d’une revanche de la finale du « Miracle d’Istanbul » de 2005, lorsque Liverpool avait remonté un retard de 3-0 à la mi-temps pour remporter le cinquième de ses six titres.

Manchester City et l’Inter se retrouvent mercredi

Une revanche plus récente d’une autre finale d’Istanbul met en scène les champions en titre d’Angleterre et d’Italie. Manchester City, qui s’appuie sur le début de saison en trombe d’Erling Haaland, reçoit l’Inter Milan qu’il a battu 1-0 en finale 2023 et qui est invaincu à domicile en Ligue des champions depuis six ans.

C’est aussi une soirée pour les nouveaux visages. Gérone, qui appartient au même groupe de propriétaires soutenu par Abu Dhabi que Manchester City, fera ses débuts européens au Paris Saint-Germain.

Bologne accueille le Shakhtar Donetsk pour son premier match dans la compétition depuis son élimination au tour préliminaire il y a 60 ans. Bologne joue toujours dans le stade Renato Dall’Ara, qui est son stade depuis 1927 et qui a accueilli les matchs de la Coupe du monde 1934.

Leverkusen et Atalanta montent en puissance jeudi

Les finalistes de la Ligue Europa la saison dernière montent désormais ensemble sur la plus grande scène.

La seule défaite du Bayer Leverkusen au cours de sa première saison remarquable sous la direction de Xabi Alonso a été la finale de l’Europa League contre l’Atalanta. Leverkusen retrouve désormais la Ligue des champions sur le terrain de Feyenoord, dont l’entraîneur Arne Slot a pris la place d’Alonso à Liverpool la saison dernière.

L’Atalanta reçoit Arsenal, qui a perdu son capitaine Martin Odegaard en raison d’une blessure à la cheville subie en jouant pour la Norvège lundi.

Le leader de la Liga, Barcelone, avec sa star de 17 ans Lamine Yamal, se rend à Monaco et le match le plus improbable des 18 de cette semaine est Brest contre Sturm Graz.

Brest, fondée il y a 121 ans, n’a jamais disputé de match européen et le Sturm n’a plus disputé de match de Ligue des champions depuis 23 ans. Le match se joue à Guingamp, à 110 kilomètres à l’est de Brest, ville portuaire de l’Atlantique, dont le stade n’est pas assez moderne.

Plus de prix en argent

L’UEFA a prévu d’investir au moins 2,5 milliards d’euros dans les primes versées aux 36 clubs, soit une augmentation de 25% par rapport à la saison dernière. Le vainqueur du titre à Munich le 31 mai peut espérer toucher plus de 160 millions d’euros.

Chaque équipe reçoit une dotation de base de 18,6 millions d’euros (20,6 millions de dollars), puis 2,1 millions d’euros (2,3 millions de dollars) pour chaque match de phase de championnat gagné et 700 000 euros (780 000 dollars) par match nul.

Chaque place au classement vaut plus d’argent avec des parts de 275 000 euros (305 000 dollars) par place : 36 parts, soit 9,9 millions d’euros (11 millions de dollars), reviennent à l’équipe terminant première en janvier et une seule part à l’équipe dernière.

Les bonus augmentent de 11 millions d’euros (12,3 millions de dollars) par équipe pour chaque qualification à chaque tour à élimination directe.

Un autre fonds de prix de 853 millions d’euros (950 millions de dollars) est alloué en fonction des résultats historiques des équipes dans les compétitions de l’UEFA et de la valeur des accords de diffusion nationaux et mondiaux.

L’Associated Press a contribué à cet article.